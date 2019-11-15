Семейный подряд: Виторган и Нинидзе вместе зарабатывают на корпоративах

С тех пор, как Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе, популярность девушки сильно выросла. Теперь у нее не только больше подписчиков, но, судя по всему, и новая работа.

Подписчики Максима обратили внимание на видеозапись, которую актер выложил в своем микроблоге. На ней они вместе с Нино работают на частном мероприятии. Из этого поклонники сделали вывод, что теперь Виторган берет с собой подругу на ведение корпоративов. Известно, что девушка профессионально поет. Поэтому есть вероятность, что сложился неплохой тандем для проведения мероприятий.

Напомним, что сам Максим в свое время освоил профессию ведущего праздников благодаря бывшей жене. Ксения Собчак часто брала его с собой на крупные корпоративы, где он помогал ей проводить вечеринки.