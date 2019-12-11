«Как вы смеете!»: 16-летняя Грета Тунберг стала человеком года

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг прославилась около полугода назад, когда впервые вышла с одиночным пикетом к зданию парламента Швеции и заявила об отказе ходить в школу, пока политики не обратят внимание на проблемы климата. Этой осенью юная эко-активистка выступила на саммите ООН с отчаянной эмоциональной речью, в которой обвинила политических лидеров в том, что они думают только об обогащении и совсем не заботятся об экологии.

«Я не должна быть здесь! Я должна быть сейчас в школе на другом конце океана! Вы украли мои мечты и детство пустыми обещаниями. Люди страдают, экосистемы рушатся. Как вы смеете?» – обратилась Грета ко всему миру.

К протесту школьницы присоединились уже миллионы человек, а саму Грету номинировали на Нобелевскую премию мира. Сегодня уважаемый журнал Time объявил Тунберг «Человеком года», и это самая юная победительница в этой номинации за всю историю.

«Грета появилась из ниоткуда и стала голосом народа, возглавив международное экологическое движение», – отметил Эдвард Фелсенталь, главный редактор журнала.

На звание человека года также номинировались президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.