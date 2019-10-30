Эколог о «чудо-девочке» Грете Тунберг: «Она — явление вымученное»

Знаменитая 16-летняя активистка из Стокгольма отказалась от вручения премии Северного союза, чем вызвала общественный резонанс. Эксперт портала Teleprogramma.pro попытался объяснить ее поступок.

Школьница из Стокгольма, которая вот уже больше года борется всеми силами с глобальным потеплением, чтобы не ходить в школу, в очередной раз удивила многих.

На этот раз Грета отказалась получать престижную премию Северного союза в области экологии.

О награждении, которое состоялось 29 октября в Стокгольме, младоактивистка сухо заметила, что «движение за климат не нуждается в наградах».

«Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к современной науке», — написала Тунберг в Instagram.

К слову, размер премии в номинации составил 350 тысяч датских крон — 52 тысячи долларов. Но зачем Грете деньги? Ее Рокфеллер бесплатно на яхте катает.

«На что образование, если планета под угрозой?»

Напомним, ранее девочка также отказалась и от посещения школы.

«На что мне образование, если судьба всей планеты под угрозой?» — заявила она в 2018-м.

И день за днем сидела с самодельным плакатом «Школьная забастовка в защиту климата» у здания Шведского парламента.

Транспарант был таким большим, что Тунберг держала его обеими руками. Уже через пару месяцев о бойкой девчушке с косичками написали не только местные СМИ, но и мировые. А акцию поддержали школьники из разных стран. Почему только Грете можно не ходить в школу?

Грета же в этом году выступила в ООН с обращением к взрослым: «Из-за бездействия взрослых мы вынуждены прогуливать школу».

Впрочем, далеко не все верят, что Грета так идеальна, как кажется…

«Это своего рода экстремизм»

«Кажется, что Грета сама не понимает, что творит. Бесспорно, она привлекает внимание к вопросам окружающей среды, — заметил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. — Но вреда-то больше. Это истерия. Это своего рода «экстремизм», направленный на нелегитимное решение вопросов. Оказывается давление на недоразвитые страны, которые «выбрасывают парниковые газы». А что будет с этими странами? Об этом кто подумает? Мы не можем утверждать наверняка, и все же огромное количество факторов говорит о том, что за Гретой стоят серьезные экономические и политические структуры».

Более того, эколог добавил, что каждая акция Греты требует колоссальных финансовых вложений.

«Но не может девочка без денег говорить: «не летаю», чтобы «не рушить озоновый слой», но при этом передвигаться на яхте, — продолжил Пешков. — А теперь отказ от премии, чтобы все СМИ вновь о ней написали. Грета — это явление искусственное, вымученное. И дело даже не в возрасте. Можно заниматься вопросами экологии и в 10 лет, если начать просвещаться в пять. Но тут главное не дать себя использовать. А вот Грета с громкими словами и всей этой «показухой» пока кажется только пешкой в чужих руках».

Вопросов с Тунберг всегда больше, чем ответов. Да и сама биография подростка заставляет одновременно удивляться и задумываться…

Врожденное заболевание

Активистка родилась в семье актера Сванте Тунберг и оперной певицы Малены Эрнман. У Греты есть сестра. И у обеих девочек диагностировали врожденные заболевания. У Тунберг — синдром Аспергера. Его часто путают с аутизмом, однако разница есть: речевые и когнитивные способности в целом остаются сохранными.

При этом психотерапевты замечают определенные нарушения речи у юной знаменитости.

«В 11 лет я заболела. Впала в депрессию, перестала разговаривать и есть. За два месяца я потеряла 10 килограммов. Позже мне поставили диагноз — синдром Аспергера, ОКР и селективную немоту. По сути это означает, что я говорю, только когда считаю нужным, и сейчас один из таких моментов», — ответила девочка на многочисленные обвинения в пиаре.

Впрочем, многие верят в то, что Грета и правда «чудо-ребенок» и именно ей под силу изменить мир.

Арнольд Шварценеггер подарил ей электрокар стоимостью около 35 тысяч долларов. Принц одолжил свою яхту. А вот Дональд Трамп сделал комплимент ее лучезарной улыбке.

А вам нравится Грета Тунберг?