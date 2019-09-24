Трамп посмеялся над 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг

Юная шведка заявила с трибуны Генассамблеи ООН о том, что у неё украли детство.

Юная Грета Тунберг из Швеции, ранее устраивавшая одиночные пикеты в защиту климата, стала одной из самых обсуждаемых школьниц мира и могла бы посоревноваться, пожалуй, с самой Билли Айлиш. Правда, юная шведка далека от шоу-бизнеса и занимается более важным делом — пытается заставить страны Парижского соглашения по климату соблюдать эти самые соглашения.

Добравшись на парусной яхте до Америки, Грета выступила с весьма пламенной речью перед участниками последнего заседания. И хотя многих серьезных дядь и тёть эта девочка, в голосе которой было столько боли, лишь позабавила, её всё же заметили и кто-то, возможно, к ней прислушается.

«Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты! Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечном экономическом росте, — заявила 16-летняя шведка. — Да как вы смеете?»

Там же, в коридорах здания ООН в Нью-Йорке, девочка случайно встретила Дональда Трампа. И хотя президент США школьницу даже не заметил, она смерила его таким взглядом, что моментально стала мемом. «Грета Тунберг смотрит прямо в тёмную и пустую душу Дональда Трампа», — шутят интернет-пользователи.

А сам Трамп, посмотрев выступление Греты в Сети, не удержался от троллинга.

«Она похожа на очень счастливую девочку, глядящую в светлое и чудесное будущее. Как приятно смотреть на это!» — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.