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Галкин заговорил о спасении планеты вслед за Гретой Тунберг

Юморист прокомментировал речь 16-летней шведской школьницы в ООН.

Галкин заговорил о спасении планеты вслед за Гретой Тунберг
Телеведущий Максим Галкин на концерте "Подарок для Аллы". Фото: КП/Владимир Веленгурин

Эмоциональное выступление 16-летней Греты Тунберг в ООН нашло отклик в сердце Максима Галкина. Юморист с полной серьезностью обратился к подписчикам в Instagram, поддержав позицию девочки.

По словам артиста, кому-то могло показаться, что шведская школьница произносит кем-то за нее написанную речь, да и все ее появление в ООН заранее срежиссировано. Но ее слова об экологической катастрофе все равно остаются правдивыми.

«Мировые правительства тратят бешеные деньги на экономические экспансии, гонку вооружений и геополитические разборки, а тем временем планета постепенно загибается», – пишет Галкин в соцсети.

Комик напомнил поклонникам о массовом вымирании пчел и птиц в Америке, таянии арктических льдов и огромном мусорном острове в мировом океане. Он отметил, что Земля стоит на грани, однако мир так и не сплотился, чтобы избежать беды.

«Мы больше похожи на мир накануне апокалипсиса», – уверен телеведущий. Многие комментаторы блога согласились с этим мнением.

Напомним, речь Тунберг в ООН наделала немало шума. Девочка в резких выражениях заявила, что страны Парижского соглашения по климату эти соглашения не соблюдают, что «украло» у нее детство и разрушило ее мечты.

«Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить – это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Да как вы смеете?» – высказалась Грета.

А вы согласны с позицией Максима Галкина?

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InstagramГрета ТунбергМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиООНЭкология и планета
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Галкин заговорил о спасении планеты вслед за Гретой Тунберг
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