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«Отношения подошли к концу»: Шаляпин объявил о разрыве с Цымбалюк

Певец прямо сказал, что не хочет создавать с пианисткой семью.

«Отношения подошли к концу»: Шаляпин объявил о разрыве с Цымбалюк
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото https://www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/

В конце декабря Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская должны были отправиться в совместный отпуск в Китай на остров Хайнань. Путевку им подарили на одной из пресс-конференций. И еще 8 декабря Виталина сообщала прессе, что отменила празднование собственного дня рождения из-за траура в семье Шаляпина. Поэтому новость о том, что пара рассталась, действительно прозвучала, как гром среди ясного неба.

Разговоры ходили об этом и раньше, кроме того, Прохор взял паузу в отношениях, чтобы уладить свои дела с отцовством, но о том, что их отношениям конец, они не говорили, а слухи категорически отрицали.

Теперь же Шаляпин подтвердил слова злопыхателей. «С горечью хочу признаться, что наши сложные и неординарные отношения с Виталиной подошли к концу. В том, что так произошло, мы виноваты оба. Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину», — сказал он КП.

Прохор поблагодарил бывшую возлюбленную за все хорошее, что с ними было. И заметил, что дальше отношения строить невозможно, поскольку накопилось чересчур много обид и недопонимания между ними. Мужчина признался, что не может оправдать надежды Виталины на их совместное будущее и боится создавать семью. Причина тому – его многочисленные любовные разочарования и неудачный семейный опыт родителей.

Напомним, летом Прохору родила сына Федора его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзеева, с которой он встречался и дальше, уже в отношениях с Цымбалюк-Романовской. Женщина думала, что роман с пианисткой — всего лишь пиар. Однако, когда Виталина стала названивать ей и угрожать, Татьяна поняла, что отношения между ними действительно есть. Прохор же решил взять паузу в отношениях с Виталиной, пока точно не установит отцовство. Первая экспертиза ДНК показала, что он действительно является отцом мальчика, а вторая не подтвердила это. При этом Татьяна уверяет, что процедура была подложной, поскольку биологического материала на соске, которую использовали эксперты, быть не должно.

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«Отношения подошли к концу»: Шаляпин объявил о разрыве с Цымбалюк
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