Цымбалюк-Романовская и Шаляпин уедут на Новый год в Китай

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская и ее возлюбленный музыкант Прохор Шаляпин уедут на Новый год в Китай. Они проведут отпуск на острове Хайнань, который, кстати, очень популярен у российских туристов.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян рассказал, что не так давно встретил медийных персон на одной из пресс-конференций, где им подарили путевку в Поднебесную. Известно, что на отдых звезды отправятся 26 декабря. Сейчас они решают все свои предновогодние дела в столице.

«Полетят они туда на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину», — заметил Вадим Манукян, слова которого приводит портал Dni.ru.

Добавим, что не так давно прошла информация о расставания Шаляпина и бывшей супруги актера Армена Джигарханяна. Она оказалась неправдивой. Отмечалось, что причиной конфликта стала бывшая возлюбленная музыканта Татьяна Гудзева. Эта женщина утверждает, что родила от певца ребенка. Между тем Гудзева также намеревалась предоставить компромат на Виталину Цымбалюк-Романовскую. Она говорила, что пианистка из Киева изменяет своему возлюбленному.