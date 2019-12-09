«Я не виновата»: после снятия подписки о невыезде Цымбалюк уехала из Москвы

Виталина Цымбалюк-Романовская в свой день рождения уехала из Москвы. Пианистка пояснила, что полиция теперь разрешает ей это делать, а праздник она не отметила из-за своего возлюбленного.

больше по теме Джигарханян решил встретить Новый год с бывшей супругой В настоящее время Татьяна Сергеевна улетела в Америку улаживать дела.

«Моя совесть чиста, я больше не нахожусь под подпиской о невыезде, мне ни за что не стыдно, я никого не обобрала и ни в чем не виновата», – сообщила бывшая жена Армена Джигарханяна изданию Дни.ру.

Романовская уехала пока недалеко – в Рязань. Здесь проходил Первый международный фортепианный конкурс русской музыки.

Кстати, Москву Виталина покинула ровно в свое 41-летие – 8 декабря. Вместе со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным они решили не отмечать этот праздник. Оказалось, что у музыканта как раз в этот день умер родственник, да и музыкальное событие сыграло свою роль.

Отметим, что другая бывшая супруга Джигарханяна, Татьяна Власова, тоже покинула Москву. Сейчас она находится в своем доме в Америке. Женщина собирается навести в нем порядок и вернуться к Армену Борисовичу. В настоящее время они наладили отношения и собираются провести оставшуюся жизнь вместе. А пока в ближайших планах четы – совместное празднование Нового года.