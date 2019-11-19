«Я шокирован»: Шаляпин на грани расставания с Виталиной из-за подозрений в измене

Минувшим летом бывшая девушка Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева объявила, что родила от него ребенка. Сына она назвала Федором и дала ему отчество Прохорович. Девушка также сделала ДНК-тест на отцовство, но даже после этого у артиста остались сомнения, что это действительно его ребенок. Недавно он ушел от Виталины Цымбалюк-Романовской и стал часто бывать у Татьяны. В эфире передачи «На самом деле» артист заверил, что сделал это, чтобы втереться в доверие и взять биологический материал для новой генетической экспертизы.

А Гудзева сообщила, что в соцсети поклонники прислали ей фото Виталины с другим мужчиной. Она сразу сообщила об изменах пианистки Прохору.

«На фотографиях она с молодым человеком. Они не целуются, но дело в том, что когда Прохор спросил ее об этом, то она стала избегать этой темы», — пояснила девушка.

Вскоре в студии появилась сама Цымбалюк-Романовская. Она оправдалась за снимки с другим мужчиной тем, что в ее окружении много людей.

«Это обычно мои друзья, коллеги или люди, совпадающие со мной по интересам. Но фотографии, которые могут подтвердить мою измену, не могут быть в принципе в наличии, потому что не было никаких измен. Я не изменяю людям, с которыми я состою в отношения, до конца выяснения этих отношений», — высказалась возлюбленная Шаляпина.

Она добавила, что в словах Татьяны много неправды. При этом Виталина не стала исключать, что Прохор общается с бывшей возлюбленной, так как сама она сделала паузу в отношениях с певцом до выяснения результатов второго ДНК-теста на отцовство. «Прохор, как я поняла, сомневается в результатах предыдущего ДНК-теста», — отметила героиня. После этого Цымбалюк-Романовская снова подчеркнула, что не знает, о каких фото идет речь и с кем она там запечатлена.

Гудзева в свою очередь подтвердила, что снимки с Виталиной, на которых она с другим мужчиной, действительно есть, а пианистка соврала, что не знает об этих снимках. Это подтвердил и сам Шаляпин. Он заверил, что возлюбленная не стала ему объяснять, с кем она проводит время без него. «Это человек бандитской внешности», — описал потенциального любовника своей избранницы артист.

«Я вообще настолько шокирован! Это вообще не в ее стиле, но когда я вижу фотографии…» — стал негодовать Прохор. Проверка на детекторе лжи показала, что у него могли быть и другие причины подозревать Виталину в измене. Не только из-за ребенка от другой женщины, но и из-за недоверия певец поставил отношения с возлюбленной на паузу.

Цымбалюк-Романовская была возмущена таким недоверием. «С чего ты взял, что я тебе изменяла? Мы не видели фотографий, но скоро посмотрим на них. Что там такого страшного?» — стала интересоваться она. Как оказалось, пианистка ходила с каким-то мужчиной в театр. Виталина стала оправдываться тем, что сам Прохор в театр ходить не любит. После этого в студию пришел Николай Силуянов, который утверждает, что это у него роман с пианисткой. «Виталина — моя женщина!» — сказал он. Чем закончилась эта история, станет известно в следующем выпуске передачи.