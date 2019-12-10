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Алибасов считает, что белые медведи помешали им с Ротару быть вместе

Продюсер винит животных в том, что любви не сложилось.

Алибасов считает, что белые медведи помешали им с Ротару быть вместе
Продюсер Бари Алибасов. Фото: КП/Фролов Михаил

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов считает, что не смог жениться на Софии Ротару из-за белых медведей. Эксцентричный композитор не смог пройти мимо скандала с некогда любимой женщиной, а заодно вспомнил, какие между ним и Ротару были чувства.

Алибасов отметил, что Софию Михайловну не нужно осуждать за стремление вернуться на российскую эстраду, ведь она, как артистка, многое дала отечественной публике. Продюсер уверен – его некогда любовь принимала активное участие «в строительстве Родины», а значит, судить тех, кто помогал делать ее великой – последнее дело.

Что касается его самого, то брак с Ротару у Алибасова так и не сложился. Виной тому – белые медведи, с которыми Бари Каримович вынужден был соседствовать во время частых гастролей вместо того, чтобы оберегать любимую.

«Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой «На-На». Начинали с Южно-Сахалинска до Эгвекинота. Это самые северные поселения на планете Земля. Дальше — никого, только белые медведи…  Я сделал Софии предложение и уехал на девять месяцев. Она согласилась, мы готовились к свадьбе, но так и не поженились. Белые медведи нас разлучили…», — печально поведал Алибасов «ФАН».

Сейчас, как все знают, Бари женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной, а Ротару – много лет замужем за музыкантом Анатолием Евдокименко.

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Бари АлибасовСофия Ротару
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Алибасов считает, что белые медведи помешали им с Ротару быть вместе
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