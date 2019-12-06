«Все-таки уже возраст»: Политов высказался о самочувствии Алибасова

Как отметил музыкант, у продюсера группы «На-На» уже не так много энергии.

Музыкант Владимир Политов рассказал, как чувствует себя продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Как известно, несколько месяцев назад он отравился ядовитым веществом «Крот», которое спутал с соком. В итоге Алибасов несколько дней провел в больнице.

«Бари Каримович… кашки кушает, старается придерживаться диеты. Но не могу сказать, что по-прежнему у него полно энергии, все-таки уже возраст», — сказал 49-летний Владимир Политов о продюсере, которому сейчас 72 года.

больше по теме Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым По словам солиста группы «На-На», для продюсера не было проблемой самому прочистить трубы.

Политов также рассказал, что его дочь Алена вернулась в Россию из Европы. Она живет с ним в одном доме через этаж от него. Сейчас девушка учится и подрабатывает. В ближайшее время ей предстоит сдача ЭГЭ. Дело в том, что результаты экзаменов, которые она сдавала в Германии, в России никому не интересны. Свое будущее девушка, как заверил Политов, хочет связать с животными – будет поступать и учиться на ветеринара. Кстати, у нее в квартире целый зоопарк – живут две собаки, геккон и змея.

Политов добавил, что много времени проводит на гастролях. Во время его отъезда за квартирой приглядывает любимая женщина. Вместе они уже год, сообщает «СтарХит».