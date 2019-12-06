НОВОСТИ

«Все-таки уже возраст»: Политов высказался о самочувствии Алибасова

Как отметил музыкант, у продюсера группы «На-На» уже не так много энергии.

«Все-таки уже возраст»: Политов высказался о самочувствии Алибасова
У Политова появилась новая любовь/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Политов рассказал, как чувствует себя продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Как известно, несколько месяцев назад он отравился ядовитым веществом «Крот», которое спутал с соком. В итоге Алибасов несколько дней провел в больнице.

«Бари Каримович… кашки кушает, старается придерживаться диеты. Но не могу сказать, что по-прежнему у него полно энергии, все-таки уже возраст», — сказал 49-летний Владимир Политов о продюсере, которому сейчас 72 года.

Политов также рассказал, что его дочь Алена вернулась в Россию из Европы. Она живет с ним в одном доме через этаж от него. Сейчас девушка учится и подрабатывает. В ближайшее время ей предстоит сдача ЭГЭ. Дело в том, что результаты экзаменов, которые она сдавала в Германии, в России никому не интересны. Свое будущее девушка, как заверил Политов, хочет связать с животными – будет поступать и учиться на ветеринара. Кстати, у нее в квартире целый зоопарк – живут две собаки, геккон и змея.

Политов добавил, что много времени проводит на гастролях. Во время его отъезда за квартирой приглядывает любимая женщина. Вместе они уже год, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари АлибасовВладимир ПолитовГруппа "На-на"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Все-таки уже возраст»: Политов высказался о самочувствии Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: