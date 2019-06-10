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Алибасов поделился деталями совместного быта с Федосеевой-Шукшиной

На канале «Россия-1» повторили эфир с продюсером.

Алибасов поделился деталями совместного быта с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов сейчас находится в медикаментозном сне. Несколько дней назад он выпил по ошибке ядовитую жидкость. Между тем ранее он приходил на программу «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии он рассказывал много интересных фактов о жизни и творчестве. Сейчас был принято решение повторить эфир.

Алибасов без ума от своей супруги/globallookpress.com

Как известно, в прошлом году Алибасов сыграл свадьбу с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В студии программы он вспомнил об их знакомстве, которое произошло много лет назад на «Кинотавре».

«Я был шокирован уровнем ее владения русским языком. Лида была в те годы очень самоироничная. Женщина с очень непростой, но интересной судьбой. Мы стали общаться. Она проявила себя добродушной и нежной хозяйкой. Очень вкусно готовила. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без нее. Хочу все время слышать ее голос», – сказал Бари Алибасов.

При этом продюсер отметил, что сначала полюбил как писателя бывшего мужа Лидии Федосеевой-Шукшиной Василия. Он был без ума от его творчества. Как сказал продюсер, для него одна из основных целей сейчас – помирить всех родственников супруги. Он сказал, что его жена пошла на серьезные уступки ради родных. К примеру, она простила свою внучку Анну Трегубенко, которая продала ее квартиру в Санкт-Петербурге. Как сказал Алибасов, это жилье было дорого для Федосеевой-Шукшиной. Там она выросла и пережила блокаду.

«Мы сейчас порой сидим с Лидой до четырех или пяти часов утра и разговариваем. У нас очень много тем для обсуждения. Мы безумно счастливы друг с другом», – заметил Бари Алибасов.

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Тэги:

Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"
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Алибасов поделился деталями совместного быта с Федосеевой-Шукшиной
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