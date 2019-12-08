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«Достояние нескольких поколений»: Гаспарян встретил Ротару за кулисами «Песни года»

Украинская исполнительница прибыла в Москву для того, чтобы выступить на фестивале.

«Достояние нескольких поколений»: Гаспарян встретил Ротару за кулисами «Песни года»
Артур Гаспарян (Фото: Globallookpress.com)

72-летняя София Ротару прибыла в Москву для того, чтобы выступить на фестивале «Песня года». Среди приглашенных гостей также были замечены: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Лолита Милявская, Кети Топурия и группа «А-студио», Жасмин, Юлианна Караулова и многие другие.

Примечательно, что на личной страничке в Instagram российский журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян опубликовал совместное селфи с Софией Михайловной. Украинскую исполнительницу публицист встретил за кулисами «Песни года». В комментариях к свежему снимку телеведущий подметил, что публика встречала Ротару аплодисментами и цветами, настолько поклонники соскучились по знаменитости.

Музыкальный критик Артур Гаспарян и София Ротару
Артур Гаспарян и София Ротару (Фото: Instagram.com/artur_gasparyan_mk)

«Легенда, любимца миллионов, достояние нескольких поколений», — отметил Гаспарян, обращаясь к певице.

Артур не стал скрывать, что и сама София Михайловна поблагодарила верных почитателей за теплый прием на «Песне года». Музыкальный критик сделал комплимент артистке, назвав ее «блистательной и великой». Ранее в поддержку певицы высказывался и Николай Басков. «Золотой голос России» уточнил, что гордится тем, что когда-то он выступал на одной сцене с Софией Ротару.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление украинская исполнительница получает порядка 60 тысяч долларов. Однако ее участие в «Песне года» не предполагало никакого гонорара. Появившаяся на ковровой дорожке певица отказалась разговаривать с журналистами, спешно покинув зону для фотосессии. В сопровождении Филиппа Киркорова артистка отправилась в свою гримерную, подметив, что пребывает в отличном настроении. На сцене Ротару исполнила композиции из собственного репертуара, ставшие хитами.

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Тэги:

Артур ГаспарянНиколай БасковСофия РотаруФестиваль "Песня года"Филипп Киркоров
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«Достояние нескольких поколений»: Гаспарян встретил Ротару за кулисами «Песни года»
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