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«Мы можем только гордиться»: Янковский обмолвился о детях от Фандеры

51-летний актер не скрывает: они с супругой мало чем отличаются от других родителей.

«Мы можем только гордиться»: Янковский обмолвился о детях от Фандеры
Филипп Янковский (Фото: Globallookpress.com)

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе уже почти тридцать лет. В 1990 году на свет появился их первенец — сын Иван. А спустя пять лет дочь Елизавета. Наследники Филиппа Олеговича, как и их родитель, захотели продолжить актерскую династию Янковских, оба выбрали творческую стезю.

В недавнем интервью 51-летний супруг Оксаны Фандеры признался, что он не оказывал никакого давления на отпрысков. Иван и Лиза принимали все решения самостоятельно, будучи уже состоявшимися и взрослыми по натуре людьми.

Янковский уверен: их с Оксаной дети наделены способностями, они очень талантливые. Поэтому у Филиппа нет причин для переживаний или огорчений. Актер рад тому, что его новое поколение их актерской династии работает на высоком уровне, выкладываясь на максимуме своих сил — там, где речь заходит о творчестве.

Иван Янковский с Дарьей Мельниковой
Сын Филиппа Янковского Иван с Дарьей Мельниковой (Фото: Globallookpress.com)

«Поэтому мы можем только радоваться, гордиться ими… Тут с Оксаной ничем не отличаемся от других родителей: как и во всех семьях, мы выслушали пожелания детей, дали какие-то советы, но ни на чем не настаивали», — приводит Woman.ru слова Филиппа Янковского.

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дети звездЗвездные детиОксана ФандераФилипп Янковский
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«Мы можем только гордиться»: Янковский обмолвился о детях от Фандеры
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