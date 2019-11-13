«Мы можем только гордиться»: Янковский обмолвился о детях от Фандеры

51-летний актер не скрывает: они с супругой мало чем отличаются от других родителей.

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе уже почти тридцать лет. В 1990 году на свет появился их первенец — сын Иван. А спустя пять лет дочь Елизавета. Наследники Филиппа Олеговича, как и их родитель, захотели продолжить актерскую династию Янковских, оба выбрали творческую стезю.

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В недавнем интервью 51-летний супруг Оксаны Фандеры признался, что он не оказывал никакого давления на отпрысков. Иван и Лиза принимали все решения самостоятельно, будучи уже состоявшимися и взрослыми по натуре людьми.

Янковский уверен: их с Оксаной дети наделены способностями, они очень талантливые. Поэтому у Филиппа нет причин для переживаний или огорчений. Актер рад тому, что его новое поколение их актерской династии работает на высоком уровне, выкладываясь на максимуме своих сил — там, где речь заходит о творчестве.