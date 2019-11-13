«Мы можем только гордиться»: Янковский обмолвился о детях от Фандеры

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе уже почти тридцать лет. В 1990 году на свет появился их первенец — сын Иван. А спустя пять лет дочь Елизавета. Наследники Филиппа Олеговича, как и их родитель, захотели продолжить актерскую династию Янковских, оба выбрали творческую стезю.
В недавнем интервью 51-летний супруг Оксаны Фандеры признался, что он не оказывал никакого давления на отпрысков. Иван и Лиза принимали все решения самостоятельно, будучи уже состоявшимися и взрослыми по натуре людьми.
Янковский уверен: их с Оксаной дети наделены способностями, они очень талантливые. Поэтому у Филиппа нет причин для переживаний или огорчений. Актер рад тому, что его новое поколение их актерской династии работает на высоком уровне, выкладываясь на максимуме своих сил — там, где речь заходит о творчестве.
«Поэтому мы можем только радоваться, гордиться ими… Тут с Оксаной ничем не отличаемся от других родителей: как и во всех семьях, мы выслушали пожелания детей, дали какие-то советы, но ни на чем не настаивали», — приводит Woman.ru слова Филиппа Янковского.