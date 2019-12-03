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«Он не от мира сего»: Харламов спродюсировал фильм о барде Эдуарде Суровом

Мало кто знает, что альтер эго резидента Comedy Club - Эдуард Суровый - вполне реальный персонаж. Именно о нем зрители телеканала ТНТ смогут узнать из документальной ленты.

«Он не от мира сего»: Харламов спродюсировал фильм о барде Эдуарде Суровом
Гарик Харламов и Кристина Асмус (Фото: Globallookpress.com)

Гарик Харламов и Вячеслав Дусмухаметов выступили продюсерами документального фильма о советской легенде Эдуарде Суровом. Мало кто знает, что альтер эго резидента Comedy Club — вполне реальный человек, о существовании которого поклонники творчества шоумена узнали благодаря юмористическим миниатюрам мужа Кристины Асмус. На протяжении нескольких лет артист исполнял со сцены композиции Эдуарда Сурового, которые моментально уходили в народ и разбирались на цитаты.

Шоумен Гарик Харламов
Гарик Харламов стал продюсером фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

И только в этом году настоящей личностью песенника заинтересовался британский репортер Говард Кэмпбелл. Иностранный журналист вместе с телеканалом ТНТ провел целое расследование в отношении Эдуарда Сурового, который был в свое время «вычеркнул из истории» СССР. Как выяснилось, еще в 1974 году бард принимал участие в популярном музыкальном конкурсе в Брайтоне, где его главным конкурентом стала группа ABBA.

Шоумен Гарик Харламов
Альтер эго юмориста — бард Эдуард Суровый. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам самого Гарика, он не хотел, чтобы история об Эдуарде Суровом стала линейным фильмом для проката. Харламов собирался представить все факты в необычном жанре. Супруг Кристины Асмус надеется, что поклонники по достоинству оценят его продюсерскую работу.

«Эдуард Суровый – аутентичный, он не от мира сего, это человек, у которого мозги работают иначе», — отметил шоумен.

К слову, премьеру документального фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» можно будет увидеть на телеканале ТНТ.

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«Он не от мира сего»: Харламов спродюсировал фильм о барде Эдуарде Суровом
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