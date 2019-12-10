Марат Башаров заметил у себя экстрасенсорные способности

Актер признался, что порой может все рассказать о жизни незнакомого человека.

Марат Башаров признался, что стал замечать у себя экстрасенсорные способности. Пока это проявляется не очень очевидно, и над подобным даром нужно работать, отмечает актер. Но все чаще он может рассказать о жизни незнакомого человека, а также его родных и близких.

«Бывает, познакомишься с человеком и можешь рассказать о его жизни, близких и знакомых… Эти способности есть у каждого, только их нужно найти и правильно развивать», — рассказывает Башаров газете «Известия».

Пока это проявляется не часто, но пользоваться данными навыками в корыстных целях актер не собирается. А еще он признается, что верит в разные приметы, которые распространены в актерской среде, например «выходишь на сцену и сразу выздоравливаешь».

Совсем недавно в жизни Марата Башарова было не все спокойно. Тогда брат его жены Елизаветы заявил, что артист сломал женщине нос. Сама супруга знаменитости эту информацию никак не прокомментировала, но подала на развод. Долгое время ходили слухи, что после этой истории актера стали меньше приглашать на съемки, но сейчас карьера идет в гору. Даже заработки выросли в два раза, пишет сайт Актуальные новости.

В личной жизни тоже все в порядке. Актер живет с супругой Елизаветой Шевырковой. Пара не спешит регистрировать свои отношения, так как уже пробовали себя в качестве мужа и жены. Тогда их семейная жизнь закончилась через полгода.

Что касается поклонниц, которых у знаменитости немало, то Башаров признается, что ценит в женщинах естественность и чувство юмора.

«И красоту конечно, только не сделанную. К сожалению, сейчас многие девушки на одно лицо. Милые, вы разные, такие индивидуальные, и в этом ваша прелесть!» — обращается к девушкам актер.