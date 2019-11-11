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«Очень похож на меня»: Башаров приучил сына к рыбалке

Марселю всего два годика, но он ничего не боится.

«Очень похож на меня»: Башаров приучил сына к рыбалке
Башаров. Фото Global look press

Марат Башаров рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro о своем маленьком сыне Марселе. Оказывается, в свои два годика мальчик, как и папа, обожает рыбалку.

В этом году Марату Башарову исполнилось 45 лет. День рождения запомнился актеру удивительным сюрпризом – семья подарила ему выезд на рыбалку. И, хотя для многих это кажется обыденным, актер воспринял это как манну небесную. Ведь он просто обожает посидеть с удочкой на берегу озера!

Оказалось, что его маленький сын Марсель полностью разделяет интересы отца и живо интересуется ловлей рыбы. «Я всегда беру его с собой на рыбалку, в свои два года он ничего не боится, снимает рыбку с крючка, и потом мы вместе отпускаем ее в пруд к маме и папе», — поведал Башаров.

Марсель настолько обожает рыбу, что не может пройти мимо нее даже в магазине. Если он видит живые экземпляры на льду, обязательно подходит и пытается их схватить.

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звездны детиМарат Башаровсериал «Гадалка»
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«Очень похож на меня»: Башаров приучил сына к рыбалке
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