«Марат чуткий и внимательный партнер»: Олькина рассказала о съёмках с Башаровым

Актриса Екатерина Олькина, которая исполнила главную женскую роль в сериале «Гадалка», рассказала о работе на съемочной площадке с актером Маратом Башаровым. Он также был задействован в съемках второго сезона сериала.

По ее словам, атмосфера на съемках была невероятная. Как она заметила, с появлением Марата Башарова стало еще больше юмора и смеха на съемочной площадке. «Марат чуткий и внимательный партнер. Это редкость для актеров, особенно для мужчин, когда человек с тобой буквально живет в кадре — все видит, слышит, и вы работаете вместе», — заявила Екатерина Олькина.

Сам Башаров в сериале сыграет полковника Кораблева. Он отметил, что его персонаж — «человек с двойным дном». Его герой строит из себя индюка. Он хочет во всем быть первым. При этом, как заметил Башаров, полковник Кораблев сам рвется в бой. Ему не хочется сидеть в кабинете. Он хочет лично участвовать в задержании преступников, готов рисковать своей жизнью. Как сказал актер, своего героя он представит где-то серьезным, а где-то смешным. Но даже когда полковник Кораблев будет слишком серьезным – все равно будет присутствовать доля иронии, сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, что Марат Башаров развелся со своей очередной супругой Елизаветой Шевырковой. Как утверждала его супруга, он регулярно избивал ее. К примеру, около года назад он сломал девушке нос. Брат Шевырковой рассказал обо всем журналистам, после чего случился жуткий скандал.