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«Ждите сенсационное признание»: Шатунов и Разин стали открыто угрожать друг другу

Музыканты решили вытряхнуть все грязное белье наружу.

«Ждите сенсационное признание»: Шатунов и Разин стали открыто угрожать друг другу
Юрий Шатунов. Фото https://www.instagram.com/yuriy_shatunov/

Юрий Шатунов довольно долго хранил молчание по отношению к своему бывшему продюсеру Андрею Разину. И это несмотря на многочисленные выступления со стороны его оппонента. Но, видимо, терпению пришел конец.

В середине августа стало известно, что Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май». Певец сухо сообщил журналистам, что давно перерос эти подростковые композиции и решил заняться чем-то более зрелым. В ответ Разин застрочил в своем личном блоге многочисленные посты в адрес бывшего солиста.

Он «открыто заявлял», что песни группы Юрию теперь запрещено петь, беспокоился, что он связался с «юристами-мошенниками», которые решили отстоять права на песни, и в целом сильно переживал за своего пропавшего из виду подопечного. По крайней мере на словах. А Шатунов все молчал и молчал. И вот – прорвало. Да как!

Юрий решил прийти на телевидение и выложить все сразу. И правда, зачем эта мелкая война в Сети?

«Смотрите на телеканале «Россия 1» мое эксклюзивное интервью, которое я дал Андрею Малахову. Вся правда о Разине», — сообщил Шатунов в своем блоге.

Впрочем, продюсер тоже не остался в стороне и дал сопернику достойный ответ.

«Всем привет. Скоро вы тоже узнаете всю правду об этих двух людях, а также обо всех, кто принимал участие в этой передаче. Ждите сенсационное признание от Андрея Разина», — заинтриговал музыкальный деятель.

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«Ждите сенсационное признание»: Шатунов и Разин стали открыто угрожать друг другу
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