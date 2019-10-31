Шатунов подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая»

Юрий Шатунов обратился в Московский арбитражный суд с иском в адрес ООО «Честная музыка». По заявлению Андрея Разина, продюсера «Ласкового мая», он передал правообладание нетленными хитами этой организации. Однако бывший солист группы не уверен, что это именно так, сообщает РИА Новости.

Заявление Шатунова было оформлено 29 октября. Ответчиком в суде станет Руслан Филатов, представитель организации.

Ранее Андрей Разин заявлял в своем блоге, что правообладатель предлагал Шатунову оформить договор на исполнение песен «Ласкового мая». Однако Юрий отказался, заявив, что не собирается их петь на своих концертах. Дескать, давно вырос из них.

Видимо, бывший продюсер музыканта не сильно поверил в эту версию и обратился к Шатунову в Instagram с угрозами, что правообладатели внимательно следят за ним на его концертах и в любой момент готовы подать на него иск в суд. Однако в суд первым обратился Шатунов.

По мнению Разина, Юрий находится под огромным влиянием бывшего администратора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова. Продюсер считает, что певец многие вещи делает по его указанию, особо не задумываясь о последствиях. Он выразил опасения, что такое положение ведомого может плохо отразиться на жизни и карьере Юрия.