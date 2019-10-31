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Разин заявил, что Шатунов связался с мошенниками-юристами

Музыкант подал в суд на правообладателя песен «Ласкового мая».

Разин заявил, что Шатунов связался с мошенниками-юристами
Андрей Разин. Фото Global look press

Андрей Разин прокомментировал Teleprogramma.pro судебный иск Юрия Шатунова в адрес правообладателя песен «Ласкового мая» ООО «Честная музыка».

Напомним, продюсер продал компании все песни музыкальной группы. Теперь, использование хитов «Ласкового мая» возможно только через заключение с «Честной музыкой» специального договора. Как утверждает Разин, он и Андрей Гуров подписали эти документы. Шатунов же заупрямился, а спустя несколько месяцев с его стороны в московский Арбитражный суд поступило заявление с иском в сторону правообладателя. Музыкант по какой-то причине усомнился, что он действительно владеет правами на песни «Ласкового мая».

По мнению Разина, Юрий Шатунов находится сейчас под влиянием своего директора Аркадия Кудряшова, «глупого и необразованного человека», которого обманывают псевдо-юристы.

«Они знают про их большие гонорары, поэтому и подают иски в суды, которые мертвому — припарка. Это мошенники, потому что все суды я давным-давно выиграл. Я думаю, что те шаги, которые делает Кудряшов – обыкновенная безграмотность и чистая жадность, потому что они не хотят никому платить. Он отрекся от «Ласкового мая», а потом понял, что не сможет без него зарабатывать деньги. Теперь бегает к псевдо-юристам и платит сотни тысяч рублей, а они с радостью придумывают всякую ерунду», — прокомментировал Андрей Разин.

Он уверен, что проигрыш в суде Шатунову обеспечен. Также продюсер предостерег, что подобными поступками музыкант окончательно разозлит правообладателя и тот вовсе может отказаться от сотрудничества с ним.

«Если такая политика будет продолжаться, мы Юру скоро не увидим нигде: ни на концертах, ни в клипах, ни в Интернете. Шатунов полностью окажется в забвении», — сказал музыкальный деятель.

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«Ласковый май»Андрей РазинЮра ШатуновЮрий Шатунов
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Разин заявил, что Шатунов связался с мошенниками-юристами
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