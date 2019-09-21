«Я Юру не узнаю»: Разин объяснил, почему Шатунов закрылся от всех

Андрей Разин выступил с очередным громким заявлением в своем Instagram. По словам продюсера, на бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова оказывает сильное влияние его бывший администратор Аркадий Кудряшов. В итоге певец закрылся от всех в Германии, ни с кем не общается и требует баснословные гонорары.

По мнению Разина, он совершил ужасную ошибку, когда в свое время нанял Кудряшова. Администратор настроил Шатунова и увел его «за собой». Певец стал вести себя агрессивно по отношению к группе и отвергать любые проекты Разина. По словам продюсера, он несколько раз предлагал поучаствовать ему в разных благотворительных акциях. Например, помочь детям-инвалидам или бывшему солисту группы Сергею Серкову, фактически оказавшемуся на улице. Но Юрий все время против, требуя вместо этого баснословные суммы за свои выступления.

Якобы Шатунов под влиянием Кудряшова даже отказался выразить соболезнования своему бывшему опекуну, директору детского дома в Москве Галине Венедиктовой. По мнению Разина, администратор запретил артисту общение с ним, а также со средствами массовой информации.

Продюсер подчеркнул, что влияние Кудряшова настолько велико, что Шатунов может нарушить нормы закона и начать исполнять песни «Ласкового мая», от которых он отказался ранее, и правообладание ими перешло к ООО «Честная музыка». Разин подчеркнул, что правообладатели следят за его концертами и он может попасть под статью Уголовного кодекса.