Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле

66-летняя Елена Степаненко не оставила без внимания известие о том, что ее бывший муж узаконил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Напомним, что девушка перебралась в Москву из Тулы. Нынешняя избранница народного артиста РСФСР в интервью Дмитрию Борисову рассказала о том, что Елена Григорьевна когда-то проявила заботу о ней, позволив некоторое время пожить в их с Евгением Вагановичем квартире. По словам Татьяны, было бы нелепо даже предположить, что она каким-то образом повлияет на разлад в семье юмориста. Девушка уточнила, что их отношения со Степаненко обострились лишь со временем, Брухунова не исключала, что жена Петросяна была недовольна тем фактом, что о ее муже проявляет заботу другая женщина.

Сама Татьяна делала все возможное, чтобы облегчить быт сатирика, выполнить все важные поручения. Помощница Евгения Вагановича призналась Борисову в том, что теперь не может представить свою жизнь без этого человека, ставшего для нее родным.

По информации «Комсомольской правды», юморист женился на Брухуновой в первых числах декабря. Комментируя новый брак экс-супруга, Елена Степаненко пожелала молодоженам счастья в супружестве, подметив, что этот факт никак не отразится на судебном деле (артистка до сих пор делит с Петросяном совместно нажитое имущество, — Прим. ред.).