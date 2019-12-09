НОВОСТИ

Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле

Юмористка до сих пор делит с Евгением Вагановичем совместно нажитое имущество.

Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле
Елена Степаненко (Фото: Globallookpress.com)

66-летняя Елена Степаненко не оставила без внимания известие о том, что ее бывший муж узаконил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой. Напомним, что девушка перебралась в Москву из Тулы. Нынешняя избранница народного артиста РСФСР в интервью Дмитрию Борисову рассказала о том, что Елена Григорьевна когда-то проявила заботу о ней, позволив некоторое время пожить в их с Евгением Вагановичем квартире. По словам Татьяны, было бы нелепо даже предположить, что она каким-то образом повлияет на разлад в семье юмориста. Девушка уточнила, что их отношения со Степаненко обострились лишь со временем, Брухунова не исключала, что жена Петросяна была недовольна тем фактом, что о ее муже проявляет заботу другая женщина.

Сама Татьяна делала все возможное, чтобы облегчить быт сатирика, выполнить все важные поручения. Помощница Евгения Вагановича призналась Борисову в том, что теперь не может представить свою жизнь без этого человека, ставшего для нее родным.

По информации «Комсомольской правды», юморист женился на Брухуновой в первых числах декабря. Комментируя новый брак экс-супруга, Елена Степаненко пожелала молодоженам счастья в супружестве, подметив, что этот факт никак не отразится на судебном деле (артистка до сих пор делит с Петросяном совместно нажитое имущество, — Прим. ред.).

«Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет», — добавила Степаненко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоЗвездная свадьбаТатьяна Брухунова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Степаненко заявила, что женитьба Петросяна не отразится на их судебном деле
Интересно?
Поделись с друзьями: