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Жорин рассказал, какую часть имущества хочет забрать Степаненко у Петросяна

Юмористка претендует, как заверил адвокат, на 80 процентов.

Жорин рассказал, какую часть имущества хочет забрать Степаненко у Петросяна
Жорин рассказал, как идет дележка имущества у Степаненко и Перосяна/http://globallookpress.com/

Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что бывшая жена сатирика, Елена Степаненко, хочет заполучить примерно 80 процентов из совместно нажитого с ним имущества. При этом, как сказал правозащитник, женщина все время меняет свою позицию. Одно время она утверждала, что якобы бывший супруг выводил на свои счета общие деньги. Когда из банков пришел ответ, что таких фактов не установлено, Степаненко изменила позицию. В выводе средств бывшего мужа она теперь не винит.

Евгений Петросян. Фото
Бывшая жена хочет оставить Петросяна без имущества/http://globallookpress.com/

Жорин заметил, что Степаненко рассчитывает оставить себе все предметы искусства и большую часть недвижимости. При этом бывшему супругу она готова только уступить квартиру в Зачатьевском переулке, стоимость которой составляет 369 миллионов рублей.

«Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Она, видимо, думает, что Евгений Ваганович — пожилой человек, рассчитывает его измором взять», — заметил Сергей Жорин.

При этом адвокат сказал, что Петросян радуется каждому дню. А вот Степаненко не может распоряжаться никаким имуществом, кроме квартиры, в которой сейчас живет. Правозащитник также подчеркнул, что экспертиза всей утвари встанет в копеечку. Сначала речь шла о десяти миллионах рублей, но теперь ясно, что сумма будет больше, сообщает «Комсомольская правда».

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Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоСергей Жорин
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Жорин рассказал, какую часть имущества хочет забрать Степаненко у Петросяна
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