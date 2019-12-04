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«Показали, как живем»: Лопырева отказала в эксклюзиве Малахову ради шоу Борисова

36-летняя модель показала съемочной группе свое испанское жилье, согласившись на интервью.

«Показали, как живем»: Лопырева отказала в эксклюзиве Малахову ради шоу Борисова
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Виктория Лопырева стала гостьей YouTube-проекта «Ходят слухи». В студии ток-шоу 36-летней модели напомнили историю о том, что муж бизнесвумен Натали Шкулевой отказался снимать ее в своих программах, после того, как в прессе появилась информация о взаимоотношениях знаменитости с Игорем Булатовым. И якобы для Лопыревой это должно было стать своего рода «наказанием». Сама Виктория подметила, что она получала предложения от редакторов Малахова, однако делиться личными аспектами частной жизни с шоуменом она не захотела. Вместо этого знаменитость согласилась принять в своем доме съемочную группу Дмитрия Борисова, отдав ему в руки весь эксклюзив.

«После всей этой истории… Мне позвонили с программы Малахова и сказали, что именно Андрею я должна все рассказать. Но, в итоге, я пошла к Дмитрию Борисову. Мы сделали передачу… Ребята приехали к нам в Испанию, мы показали, как мы живем и нашего малыша», — поделилась воспоминаниями возлюбленная Булатова.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева призналась, что дала эксклюзивное интервью Дмитрию Борисову, а не Андрею Малахову (Фото: кадр из YouTube-проекта «Ходят слухи»)

Модель не стала скрывать, что даже ее муж, которого она не может назвать публичным человеком захотел появиться в кадре для того, чтобы высказать свое мнение относительно всех слухов и домыслов. По словам Лопыревой, ее избранник попытался донести до окружающих мысль, что он не безвольный человек и вполне может принимать осознанные решения, касающиеся его личной жизни.

«Он сказал верные слова: «Нужно искать причину в себе, если от тебя уходит муж». Значит человек принял для себя внутренне решение уйти. Надо с достоинством отпустить. Я бы лично так сделала», — добавила Виктория.

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Андрей МалаховВиктория Лопыревадети звездДмитрий БорисовЗвездные детиИгорь Булатов
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«Показали, как живем»: Лопырева отказала в эксклюзиве Малахову ради шоу Борисова
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