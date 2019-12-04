«Показали, как живем»: Лопырева отказала в эксклюзиве Малахову ради шоу Борисова

Виктория Лопырева стала гостьей YouTube-проекта «Ходят слухи». В студии ток-шоу 36-летней модели напомнили историю о том, что муж бизнесвумен Натали Шкулевой отказался снимать ее в своих программах, после того, как в прессе появилась информация о взаимоотношениях знаменитости с Игорем Булатовым. И якобы для Лопыревой это должно было стать своего рода «наказанием». Сама Виктория подметила, что она получала предложения от редакторов Малахова, однако делиться личными аспектами частной жизни с шоуменом она не захотела. Вместо этого знаменитость согласилась принять в своем доме съемочную группу Дмитрия Борисова, отдав ему в руки весь эксклюзив.

«После всей этой истории… Мне позвонили с программы Малахова и сказали, что именно Андрею я должна все рассказать. Но, в итоге, я пошла к Дмитрию Борисову. Мы сделали передачу… Ребята приехали к нам в Испанию, мы показали, как мы живем и нашего малыша», — поделилась воспоминаниями возлюбленная Булатова.

Модель не стала скрывать, что даже ее муж, которого она не может назвать публичным человеком захотел появиться в кадре для того, чтобы высказать свое мнение относительно всех слухов и домыслов. По словам Лопыревой, ее избранник попытался донести до окружающих мысль, что он не безвольный человек и вполне может принимать осознанные решения, касающиеся его личной жизни.