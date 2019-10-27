Брухунова составила осенний look оверсайз в пудровых тонах

Татьяна Брухунова отметилась стильным осенним образом в Туле, куда приехала со своей мамой. Дамы посетили тульский кремль, прошлись по магазинам и сходили в кино на «Малефисенту», придя в восторг от визуального ряда картины.

Помощница Петросяна отличается особой привязанностью к пальто оверсайз, практически все ее любимые экземпляры именно этого свободного кроя. А их, надо сказать, у модницы немало. Только за эту осень она продемонстрировала в Instagram около 10 различных моделей.

На сей раз она выбрала пальто цвета топленого молока с темными пуговицами. Сумочка идеально совпала с его тоном, практически слившись с тканью. Это своеобразная фишка сезона – абсолютное совпадение одежды по цвету с аксессуарами. Сегодня ее демонстрируют многие дизайнеры на мировых подиумах.

Под пальто Брухунова надела светлый вязаный костюм цвета пыльной розы. А шею Татьяна украсила шарфом цвета чайной розы, утеплив ноги удобными кроссовками. Ранее муза известного комика объясняла, почему не носит обувь на каблуках – ей это противопоказано по состоянию здоровья.