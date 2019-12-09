Объявлены главные номинанты на премию «Золотой Глобус»

5 января 2020 года состоится грандиозное событие мира кино — вручение премии «Золотой Глобус», фильмам, актерам и членам съемочной группы, которые лучше всего проявили себя в 2019 году. Критики особо отметили некоторые из картин, среди которых «Джокер», который так не понравился Владимиру Мединскому, «Однажды в… Голливуде» гениального Квентина Тарантино и «Ирландец» Мартина Скорсезе.

За звание лучшего режиссера сразятся Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Пон Джун-хо с гениальной работой «Паразиты», Сэм Мэндес и Тодд Филиппс. К сожалению, российские картины в шорт-лист не попали и в номинации «Лучшая картина на иностранном языке» работ из России в этом году не будет.

В категории «Лучший мультфильм» экспертам придется выбрать из «Холодного Сердца — 2», «Истории игрушек — 4», «Как приручить дракона — 3» и «Короля Льва».