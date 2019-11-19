«Мы чихали, кашляли и постоянно смеялись»: актеры дубляжа – о работе над «Холодным сердцем-2»

Звезды изрядно похулиганили: Сергей Пенкин добавлял от себя такие слова, как «шалунишка», а Наталья Быстрова заливалась смехом даже в серьезных сценах.

Музыкальный проект компании Disney удостоился сразу двух «Оскаров» и был до недавнего времени самым кассовым мультфильмом, заработавшим 1,2 миллиарда долларов. Неудивительно, что продолжения ждали многие. И вот, наконец, и это случилось!

Спустя шесть лет после первой части сестры Анна и Эльза мечтают узнать больше о своей родной стране, затерявшейся в волшебном лесу далеко на севере. Там они встречаются с кровожадными гигантами, добрыми троллями и невероятным водяным конем, которого сможет приручить только Эльза. Но перед Анной стоит не менее серьезная задача ― спасти сестру от самой себя, иначе магия безвозвратно изменит девушку.

Актриса Наталья Быстрова, озвучившая Анну для русских зрителей, призналась, что позволила себе немного лишнего. А именно подарить девчушке собственного позитива.

«Когда мне в первый раз позвонили и предложили озвучить Анну, то я ехала в аэропорт с мужем. И я была так взволнована и предстоящей поездкой, и предложением, что начала тараторить, что мне тут же ответили: «ну все, понятно, кто вы из двух сестер».

Наталья добавила, что ей и притворяться не пришлось, потому что Анна — это ее копия. Но девушка и тут позволила себе небольшую вольность.

«Мне хотелось, чтобы эта девчушка просто светилась счастьем изнутри, — добавила она, а также отметила, что самыми смешными минутами работы были те, когда режиссер говорил: «А теперь поживем».

«Большая часть реплик была выписана на отдельный листок. Но есть то, что нельзя выписать. И вот мы смотрели мультик и я вместе с Анной чихала, кашляла и издавала самые разные несуразные звуки».

Хорошенько повеселился и актер Сергей Пенкин. Он добавил в лексикон снеговика Олафа некоторые фразочки из разряда «шалунишка».

«Я в этой роли как Фаина Раневская, которая не играла главных ролей, но всегда собирала все комплименты. Вот и Олаф — не главный герой, но самый любимый», — рассказал со смехом певец.

Сергей добавил, что самое сложное было петь. Ведь делать это нужно было «не по-пенкински», а попадать в такт оригинальной песенке.

«Я вообще себя частенько одергивал, чтобы не проскальзывала моя интонация, а была только та, что я придумал для Олафа», — добавил исполнитель.

Кроме того, новая история, как и прошлая, на редкость музыкальная. Заглавную песню «Вновь за горизонт» создатели выпустили как отдельный тизер. А Сергей Пенкин предложил еще и организовать концерт для всех актеров русского дубляжа.

Увидеть мультфильм на большом экране можно будет уже 28 ноября.