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«Лишь бы не было стремления обгадить Родину»: Мережко о «российском нашествии» на «Золотой глобус»

5 января 2020 года может стать значимой датой для отечественного кинематографа: в этот день пройдет 77-я церемония вручения международной кинопремии «Золотой глобус», и, вполне возможно, один из призов достанется нашим режиссерам.

«Лишь бы не было стремления обгадить Родину»: Мережко о «российском нашествии» на «Золотой глобус»
Кадр из фильма «Дылда», 2019 г.

На попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» претендуют – внимание! – сразу шесть российских фильмов. Такого не было никогда. Всего же за почетную награду будут соревноваться еще 87 картин на иностранном языке, представленные режиссерами из 65 стран.

Вот они, вероятные победители: «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

Портал Teleprogramma.pro спросил у тех, кто имеет к кино самое непосредственное отношение, — можно ли считать это прорывом российского кинематографа?

Виктор Мережко: «Лишь бы не было стремления любыми путями получить награду»

Кинорежиссер Виктор Мережко. Фото
Кинорежиссер Виктор Мережко. Фото: Wikipedia

Как вы относитесь к тому, что шесть наших фильмов вошли в список номинантов на «Золотой глобус»? – спросили мы у известного сценариста, писателя и кинорежиссера Виктора Мережко.

«Этому надо только радоваться, — ответил нам Виктор Иванович и уточнил: — А какие фильмы? Половина фильмов – о войне?..

Понимаете, если творцов не интересует современность, то, что сегодня происходит в стране, — это очень плохой признак. Бегство в память, в прошлое, — это не всегда хорошо. Это означает, что в стране не очень хорошо с идеологией.

Я много раз говорил: если в Конституции написано, что в стране нет идеологии, то это тупиковая ситуация. У страны должна быть идеология – патриотизм, нравственность, чистота, честность, — все это идеология.

Конечно, я рад этому факту, что шесть наших фильмов отобраны на «Золотой глобус», но то, что половина из них – исторические… «Спасти Ленинград» Алексея Козлова… Я не видел этой картины, слышал разные отзывы.

Лишь бы не было стремления любыми путями получить награду, нагадив на свою Родину. К сожалению, такая тенденция сегодня есть среди тех, кто очень хочет попадать на международные кинофестивали.

Из всех этих фильмов я смотрел только картину «Бык». Мне нравится».

Тигран Кеосаян: «Это потрясающий результат!»

Режиссер, актер и сценарист Тигран Кеосаян. Фото
Режиссер, актер и сценарист Тигран Кеосаян. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известный российский режиссер, актер и сценарист Тигран Кеосаян отреагировал на наш вопрос — можно ли назвать это прорывом российской киноиндустрии? — очень эмоционально:

«Об этом можно сказать только – слава Богу! Совершенно неважно – это индустрия или не индустрия, я не верю, что у нас еще есть индустрия… Это просто потрясающий результат. Это очень хорошо. Реально хорошо. Осталось поболеть за наших».

Борис Акопов: «Отношусь к этому скептически»

Режиссер Борис Акопов. Фото
Режиссер Борис Акопов. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

И, конечно, мы не могли не связаться с режиссером одного из фильмов-претендентов на «Золотой глобус» — с Борисом Акоповым, снявшим драму «Бык».

«Собственно говоря, это пока только лонг-лист. И я, должен признаться, отношусь к этому как-то скептически, — признался Борис Акопов.

Лонг-лист – это все-таки какой-то промежуточный отбор… Не знаю, чем здесь особо гордиться. Вот если пройду в номинацию – тогда будет предмет для обсуждения, будет совсем другой разговор.

Но мне это кажется маловероятным. Но, конечно, если пройду – будет круто, я буду очень рад. Это интересно. Все-таки серьезная номинация».

Наш корреспондент поинтересовалась – видел ли Акопов фильмы своих соперников и как их оценивает?

«Из остальных претендентов я видел только «Дылду» Кантемира Балагова, — ответил Борис. — А о большинстве остальных фильмов я ничего даже не слышал. «Дылда» — безусловно, достойная работа, я за эту картину всеми руками».

Что ж, пожелаем удачи нашим кинематографистам, пусть российские фильмы станут достойными конкурентами работам из других стран!

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Тэги:

«Бык»«Дикая лига»«Дылда»«Золотой глобус» 2019«Кадиш»«Спасти Ленинград»«Странники терпенья»номинация
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«Лишь бы не было стремления обгадить Родину»: Мережко о «российском нашествии» на «Золотой глобус»
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