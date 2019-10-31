Харламов против Мединского: шоумен поднял на смех заявление министра культуры

В своем официальном аккаунте Instagram Гарик Харламов поиронизировал над интервью министра культуры России Владимира Мединского. В качестве иллюстрации он использовал скриншот новости о том, как Мединскому не понравилась картина «Джокер», хотя он посмотрел лишь 10 минут фильма.

Харламов написал эмоциональный комментарий, в котором со смехом осуждает политику Минкульта и напоминает Владимиру, что Джокер — это персонаж вселенной комиксов DC, а вовсе не Marvel.

«Если это не фейк, то в этой новости прекрасно все 😂😂😂 И Марвел (Джокер — это персонаж DC) и 10 минут просмотра и отказ в поддержке Минкульта 😂😂😂 Надо срочно посмотреть все фильмы, которые запретил Минкульт, там точно «Оскары»! Хотя доля правды в этих словах есть, для Марвел это самый неудачный фильм, он принёс почти миллиард долларов другой компании 😂😂😂»

Напомним, министр культуры Владимир Мединский заявил в интервью на «Авторадио», что фильм «Джокер» вызвал у него чувство отторжения и исключительно негативные эмоции. И если бы картину задумали снять в России, у создателей не было бы ни единого шанса получить поддержку от минкульта. Кстати, «Джокер» собрал в России чуть больше 28 миллионов долларов в прокате, став одним из лидеров.

А 29 октября свою любовь к фильму выразила Ольга Бузова, примерив на себя образ безумного клоуна.