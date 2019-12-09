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Рудковская о возможной суррогатной матери: «Она станет частью нашей семьи»

Яна допускает вероятность того, что ее будущего ребенка выносит другая женщина.

Рудковская о возможной суррогатной матери: «Она станет частью нашей семьи»
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Супруга Евгения Плющенко не теряет надежды вновь испытать радость материнства. При этом Яна Рудковская сомневается относительно того, стоит ли ей самой вынашивать малыша. Музыкальный продюсер уже говорила о том, что прошла гормональную терапию и все процедуры дались ей нелегко. Именно по этой причине знаменитость не исключает вероятность того, что будущего ребенка ей родит другая женщина.

В интервью Hello! бизнесвумен подметила, что у нее нет никакой гарантии, что эмбрион приживется после оплодотворения. Однако суррогатное материнство может повысить шанс на рождение их с Евгением малыша, сетует Яна.

В беседе со Светланой Бондарчук возлюбленная олимпийского чемпиона призналась, что была бы искренне рада тому обстоятельству, если выбранная ими суррогатная мама согласилась пожить в их доме какое-то время.

«Она же не просто услугу за деньги нам окажет, а станет частью нашей семьи», — добавила Рудковская.

Кроме того, бизнесвумен уточнила, что если у этой женщины возникнут какие-то личные проблемы, то они с Евгением сделают все возможное, чтобы ей помочь. Несмотря на то, сколько времени пройдет с момента рождения их ребенка. Сам Плющенко не скрывает: он всегда мечтал о дочке. Олимпийский чемпион надеется, что они с Яной смогут завести еще одного малыша.

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дети звездЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЯна Рудковская
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Рудковская о возможной суррогатной матери: «Она станет частью нашей семьи»
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