Рудковская о возможной суррогатной матери: «Она станет частью нашей семьи»

Супруга Евгения Плющенко не теряет надежды вновь испытать радость материнства. При этом Яна Рудковская сомневается относительно того, стоит ли ей самой вынашивать малыша. Музыкальный продюсер уже говорила о том, что прошла гормональную терапию и все процедуры дались ей нелегко. Именно по этой причине знаменитость не исключает вероятность того, что будущего ребенка ей родит другая женщина.

В интервью Hello! бизнесвумен подметила, что у нее нет никакой гарантии, что эмбрион приживется после оплодотворения. Однако суррогатное материнство может повысить шанс на рождение их с Евгением малыша, сетует Яна.

В беседе со Светланой Бондарчук возлюбленная олимпийского чемпиона призналась, что была бы искренне рада тому обстоятельству, если выбранная ими суррогатная мама согласилась пожить в их доме какое-то время.

«Она же не просто услугу за деньги нам окажет, а станет частью нашей семьи», — добавила Рудковская.

Кроме того, бизнесвумен уточнила, что если у этой женщины возникнут какие-то личные проблемы, то они с Евгением сделают все возможное, чтобы ей помочь. Несмотря на то, сколько времени пройдет с момента рождения их ребенка. Сам Плющенко не скрывает: он всегда мечтал о дочке. Олимпийский чемпион надеется, что они с Яной смогут завести еще одного малыша.