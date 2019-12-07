ЗВЕЗДЫ

«Мои слезы – конец для него»: Рудковская боится показывать Плющенко свою слабость

Продюсер призналась, что не смогла сдержать переживаний, когда увидела своего мужа перед операцией.

«Мои слезы – конец для него»: Рудковская боится показывать Плющенко свою слабость
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B1qOQN_Fhyj/

Продюсер Яна Рудковская боится демонстрировать своему мужу Евгению Плющенко слабости. Об этом сама она рассказала в эфире передачи «ЯнаСупер». Несколько лет назад фигуристу потребовалась срочная операция. Супруги обратились к зарубежным специалистам.

Перед операцией Плющенко долго готовили. Когда же Яна увидела состояние любимого человека, то с трудом сдержала слезы. Чуть позже она объяснила – муж знает ее исключительно как сильного человека, поэтому она не могла расплакаться при нем.

«Я не могу сама показать, что я слабая. Он привык, что рядом с ним сильный человек. Когда он поймет, что я плачу – это конец для него. Я сидела, а передо мной был человек, который не должен был видеть мои слезы. Он бы понял, что что-то меня сломило. Но меня не может ничего сломить», — рассказала она.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«ЯнаСупер»Евгений ПлющенкоПлющенкоПлющенко новостиРудковская новостиЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мои слезы – конец для него»: Рудковская боится показывать Плющенко свою слабость
Интересно?
Поделись с друзьями: