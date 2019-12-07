«Мои слезы – конец для него»: Рудковская боится показывать Плющенко свою слабость

Продюсер Яна Рудковская боится демонстрировать своему мужу Евгению Плющенко слабости. Об этом сама она рассказала в эфире передачи «ЯнаСупер». Несколько лет назад фигуристу потребовалась срочная операция. Супруги обратились к зарубежным специалистам.

Перед операцией Плющенко долго готовили. Когда же Яна увидела состояние любимого человека, то с трудом сдержала слезы. Чуть позже она объяснила – муж знает ее исключительно как сильного человека, поэтому она не могла расплакаться при нем.

«Я не могу сама показать, что я слабая. Он привык, что рядом с ним сильный человек. Когда он поймет, что я плачу – это конец для него. Я сидела, а передо мной был человек, который не должен был видеть мои слезы. Он бы понял, что что-то меня сломило. Но меня не может ничего сломить», — рассказала она.

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