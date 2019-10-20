Подруги во всем: Собчак и Бондарчук составили модный look для двоих

Светлана Бондарчук и Ксения Собчак посетили студию йоги и пилатеса в оригинальных черно-белых образах. Необычный look одинаково стильно смотрелся на обеих светских львицах.

больше по теме Виторган поделился с Собчак фотографией сына из парка Платон в восторге от развлечений с папой.

Доподлинно неизвестно договорились известные журналистки о едином образе или пришли в студию так случайно, но эффект получился любопытным. Ксения Собчак надела шелковый топ с укороченным двубортным жакетом и плиссированной черно-белой юбкой, словно разрезанной цветом пополам.

В руках Ксения держала актуальную белую сумку с надписями на английском. Такой рисунок сегодня очень популярен и его можно встретить далеко не только на одежде, как это было раньше, но и на самых непривычных объектах. К примеру, обнаружить различные фразы на дамских сумочках (как у Ксении) или даже на сапогах.

Светлана Бондарчук составила не менее дерзкий образ. Она примерила кожаные облегающие брюки с легким пуловером, по моде слегка припустив один край. Шею светская львица украсила массивным ожерельем, составленным из элементов, напоминающих кости.