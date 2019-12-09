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Рудковская вспомнила о реакции мужа на выдуманные истории про любовниц

Супруга олимпийского чемпиона заявила, что журналисты перешли грань, написав небылицы о Плющенко.

Рудковская вспомнила о реакции мужа на выдуманные истории про любовниц
Яна Рудковская и Евгений Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская не скрывает: она полностью доверяет своему мужу. В недавней беседе со Светланой Бондарчук музыкальный продюсер затронула историю с выдуманными любовницами Евгения Плющенко. По словам продюсера, журналисты перешли разумную грань, написав небылицы о якобы изменах фигуриста. В интервью Hello! светская львица вспомнила о реакции возлюбленного на подобные слухи и громкие заголовки в СМИ.

По словам Яны, когда Плющенко прочитал статьи, в которых говорилось о его адюльтере, он сильно расстроился и не мог понять, как такие истории можно было сочинить про венчанного человека. А после всего этого Евгений был вынужден отвечать на расспросы близких друзей. Рудковская вспомнила, как ее супругу звонили именитые спортсмены из разных стран — США, Японии и Канады — их интересовало, правдивы ли эти истории.

«Эти новости перевели на другие языки, и они разлетелись по разным странам», — сетовала возлюбленная фигуриста.

Яна не стала скрывать: ее муж отказывается посещать какие-либо мероприятия, если она остается дома. По словам Рудковской, Евгений опасается того, что его появление на публике без жены спровоцирует новую волну домыслов и кривотолков о разладе или ссорах.

«Он так и сказал: «После всех этих слухов без тебя никуда не пойду теперь». В общем, в этот раз журналисты перешли грань, они затронули его чувство веры», — добавила Яна.

Напомним, что вместе с Евгением Плющенко музыкальный продюсер воспитывает шестилетнего сына Сашу. От отношений с бизнесменом Виктором Батуриным у Яны Рудковской есть старший сын Николай и пасынок Андрей. Юноши стали студентами МГИМО.

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дети звездЕвгений ПлющенкоЗвездные детиЯна Рудковская
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Рудковская вспомнила о реакции мужа на выдуманные истории про любовниц
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