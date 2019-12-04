«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына пойти в армию

В этом году юноша получил аттестат зрелости, однако с поступлением в университет Тимофей решил повременить.

У экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера трое детей: 18-летний Тимофей, шестилетний Даниэль и дочь от Евы Польны — четырнадцатилетняя Эвелин. В недавнем интервью Teleprogramma.pro эстрадный исполнитель рассказал о том, что он, как и любой другой отец, делает все возможное для того, чтобы дети могли ему доверять, делиться своими переживаниями, обращаться за советом. Так, старший отпрыск музыканта не стал скрывать от папы, что планирует пойти в армию.

По словам Дениса, он согласился с решением сына, полностью поддержав его инициативу. В этом году Тимофей получил аттестат зрелости, однако с поступлением в университет юноша решил повременить. И только после армии он определится с будущей профессией.

Сам Клявер признался, что доверяет наследнику во всем. Он часто ведет с Тимофеем серьезные беседы, объясняя молодому человеку, как важно оставаться мужчиной, в любой ситуации искать справедливость и решать любые споры головой, а не кулаками. Певец подметил, что его сын увлекается спортом, поэтому он итак погружен в условия, которые хоть и немного, но близки к армейским — Тимофей умеет соблюдать режим, выстраивать отношения со старшими.