НОВОСТИ

«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына пойти в армию

В этом году юноша получил аттестат зрелости, однако с поступлением в университет Тимофей решил повременить.

«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына пойти в армию
Денис Клявер (Фото: Globallookpress.com)

У экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера трое детей: 18-летний Тимофей, шестилетний Даниэль и дочь от Евы Польны — четырнадцатилетняя Эвелин. В недавнем интервью Teleprogramma.pro эстрадный исполнитель рассказал о том, что он, как и любой другой отец, делает все возможное для того, чтобы дети могли ему доверять, делиться своими переживаниями, обращаться за советом. Так, старший отпрыск музыканта не стал скрывать от папы, что планирует пойти в армию.

По словам Дениса, он согласился с решением сына, полностью поддержав его инициативу. В этом году Тимофей получил аттестат зрелости, однако с поступлением в университет юноша решил повременить. И только после армии он определится с будущей профессией.

Певец Денис Клявер с сыновьями
Денис Клявер с сыновьями Тимофеем и Даниэлем (Фото: Instagram.com/denisklyaver)

Сам Клявер признался, что доверяет наследнику во всем. Он часто ведет с Тимофеем серьезные беседы, объясняя молодому человеку, как важно оставаться мужчиной, в любой ситуации искать справедливость и решать любые споры головой, а не кулаками. Певец подметил, что его сын увлекается спортом, поэтому он итак погружен в условия, которые хоть и немного, но близки к армейским  — Тимофей умеет соблюдать режим, выстраивать отношения со старшими.

«Ну он же не на войну уходит, поэтому напутствия обычные: быть человеком, постараться погрузиться в новую атмосферу», — добавил Клявер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис Клявердети звездестественная красотаЗвездные детиИлья Олейниковкрасота вне возраста
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына пойти в армию
Интересно?
Поделись с друзьями: