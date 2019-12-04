«Она безмерно талантлива»: Клявер высказался о 14-летней дочке от Евы Польны

Певец не стал скрывать, что его сыновья не так часто видятся с сестренкой.

От певицы Евы Польны у экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера подрастает четырнадцатилетняя дочь Эвелин. Кроме того, у артиста есть старший наследник – восемнадцатилетний Тимофей, а также шестилетний Даниэль. Несмотря на значительную разницу в возрасте, мальчики прекрасно ладят между собой, уверяет Клявер. Однако с сестренкой по отцу они видятся редко. Денис не скрывает: он гордится своими детьми.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro певец рассказал о том, что Тимофей собирается пойти в армию. В этом году юноша получил аттестат зрелости, однако с поступлением в университет решил повременить. Сам Клявер надеется, что его наследник по возвращении домой отдаст предпочтение актерству. Денис хочет, чтобы Тимофей поступил в театральный институт. По словам артиста, юноша также органично смотрится в кадре, как и его знаменитый дед – Илья Олейников. Он скончался в ноябре 2012 года от продолжительной болезни.

Говоря о старшем сыне, Клявер не забыл упомянуть и о четырнадцатилетней Эвелин. По словам певца, их с Евой Польной дочка растет очень творческой личностью. Сейчас девочка пробует себя в разных сферах, однако вдаваться в детали Денис не стал. Певец не скрывает: Эвелин очень красивая девочка и у нее есть все необходимое для того, чтобы добиться успеха в этой жизни.