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«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой в Турине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не сомневается в том, что Алина сможет справиться с психологическим давлением.

«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой в Турине
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

В финале Гран-при Алина Загитова потерпела поражение от спортсменок, которые еще в прошлом сезоне выступали в качестве юниорок — Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой. Все три фигуристки-одиночницы из тренерского штаба Этери Тутберидзе увезли из итальянского Турина завоеванные медали. Примечательно, что олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане на этот раз осталась без награды. Помимо этого, 17-летняя Загитова уступила американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире, заняв последнюю строчку в турнирной таблице по сумме двух прокатов — короткой и произвольной программ.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова поблагодарила всех болельщиков за поддержку (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Татьяна Навка высказалась в поддержку Алины, оправдав ее шестое место на соревнованиях. По словам спортсменки, она надеется, что подопечная Этери Георгиевны сможет справиться с волнением, психологическим давлением и с собственным телом. Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду подметила, что полностью солидарна с мнением Татьяны Тарасовой. Навка подметила, что Алина заметно повзрослела. Теперь фигуристке не так просто удерживать высокий уровень технического оснащения программы. При этом Татьяна уверена, что Загитова еще сможет заявить о себе, ведь ей всего семнадцать лет и жизнь только начинается.

«Она повзрослела, тело оформилось… Но я верю, что она справится!! Главное — собраться и не падать духом», — добавила Навка.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаТатьяна НавкаЭтери Тутберидзе
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«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой в Турине
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