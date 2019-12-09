«Повзрослела»: Навка оправдала поражение Загитовой в Турине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду не сомневается в том, что Алина сможет справиться с психологическим давлением.

В финале Гран-при Алина Загитова потерпела поражение от спортсменок, которые еще в прошлом сезоне выступали в качестве юниорок — Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой. Все три фигуристки-одиночницы из тренерского штаба Этери Тутберидзе увезли из итальянского Турина завоеванные медали. Примечательно, что олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане на этот раз осталась без награды. Помимо этого, 17-летняя Загитова уступила американке Брэди Теннелл и японке Рике Кихире, заняв последнюю строчку в турнирной таблице по сумме двух прокатов — короткой и произвольной программ.

На личной страничке в Instagram Татьяна Навка высказалась в поддержку Алины, оправдав ее шестое место на соревнованиях. По словам спортсменки, она надеется, что подопечная Этери Георгиевны сможет справиться с волнением, психологическим давлением и с собственным телом. Экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду подметила, что полностью солидарна с мнением Татьяны Тарасовой. Навка подметила, что Алина заметно повзрослела. Теперь фигуристке не так просто удерживать высокий уровень технического оснащения программы. При этом Татьяна уверена, что Загитова еще сможет заявить о себе, ведь ей всего семнадцать лет и жизнь только начинается.