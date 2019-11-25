«Прошлогодний тренд»: Кудрявцева в жакете оверсайз «прогадала» с цветом

Эксперт по моде и стилю Елена Бестави нашла ошибку в модном образе 48-летней супруги хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая выбрала оттенок, который был популярен в прошлом году.

48-летняя Лера Кудрявцева появилась на съемках программы «Звезды сошлись» в классических зауженных брюках и ботильонах на каблуке. Образ знаменитости дополнил черный топ, поверх которого возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова накинула модный в этом сезоне жакет оверсайз. При этом эксперт по моде и стилю Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro указала знаменитости на важный недочет. По словам специалиста, телеведущая, к ее удивлению, допустила модную ошибку, выбрав тот оттенок, который был актуален в прошлом году.

«Удивительно, что Лера отдала предпочтение жакету оттенка «весенний крокус». Это прошлогодний тренд», — добавила Бестави.

При этом стилист подметила, что Кудрявцева в свои 48 лет неплохо разбирается в современной моде — обычно каждый свой образ она продумывает до мелочей. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова примерила актуальный жакет оверсайз, но «прогадала» с оттенком, сетует Елена.

«Никак не ожидала, что Лера себе такое позволит! Все-таки этот цвет относится к теплой гамме, а наша героиня близка к холодному цветотипу. Отсюда такой землистый оттенок лица. Она просто добавила себе возраста», — экспертно резюмировала стилист.

Напомним, что вместе с Игорем Макаровым телеведущая воспитывает годовалую дочь Марию. Знаменитость не скрывает, что с рождением малышки она стала больше времени проводить дома с семьей, отказывая себе в вечеринках.