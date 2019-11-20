Чипсы, газировка и гамбургер: Гагарина не ограничивает себя в фастфуде

Певица не скрывает: при желании она может позволить себе съесть все что угодно.

В интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина призналась, зачем она так много внимания уделяет спорту. По словам певицы, вопреки всеобщему мнению, она активно занимается фитнесом не ради похудения. Исполнительница прорабатывает мышечный каркас для поддержания спины. Исключительно для того, чтобы быть здоровым человеком.

Говоря о приписываемом ей голодании, наставница вокального проекта «Голос» уточнила, что уже давно ни от чего не отказывается. Полина не скрывает: она живет в свое удовольствие, получая от этого максимальное наслаждение. Если артистке хочется перекусить любимыми чипсами, а потом все это запит газировкой — она обязательно так и сделает. Разумеется, к подобной практике Гагарина прибегает не так часто. Важно соблюдать баланс в питании, не забывая и о полезном рационе.

Полина старается устраивать для себя так называемые разгрузочные дни. В такое время девушка активно занимается спортом, уделяя внимание самочувствию и пищеварению. По словам Гагариной, во всем должна быть мера.

«Я за радость и улыбку. Если их мне доставляет гамбургер, могу себе его позволить», — добавила певица.

Напомним, что у Полины Гагариной есть семилетний сын Андрей от брака с акром Петром Кисловым. В отношениях с модным фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочка Мия, малышке исполнилось два годика. Уже сейчас кроха, как и ее звездная мама, проявляет интерес к музыке.