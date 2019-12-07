Ди Каприо зажигает с моделями, пока его девушка в отъезде

В Майами проходит фестиваль современного искусства Art Basel Miami Beach, на одну из вечеринок которого явился Леонардо Ди Каприо с Джиджи и Беллой Хадид. Артист мило ворковал с сестрами до шести утра, сидя за одним столиком.
Но, как оказалось, родственницы-соперницы не были основным поводом появления голливудского актера на мероприятии. На Art Basel в Майами Ди Каприо приехал поддержать фотографа Дэвида Ярроу, который представил экспозицию The Wolf of Wall Street I («Волк с Уолл-Стрит I»). Все мы помним, что именно Леонардо досталось главная роль в одноименном фильме Мартина Скорсезе.
Актер и продюсер популярной картины предоставили фотографу свои автографы для названного проекта. Они преследователи исключительно благотворительную цель — собрать необходимые средства для сохранения дикой природы.
Возлюбленная звезды Камила Морроне тем временем сейчас находится в Марокко, где проходит международный кинофестиваль, пишет People.