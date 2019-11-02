Леонардо Ди Каприо пообещал всегда поддерживать Грету Тунберг

Если раньше понятие «защита окружающей среды» ассоциировалось в первую очередь с Леонардо Ди Каприо, то теперь это место прочно занимает Грета Тунберг. Эти двое просто не могли не встретиться и 1 ноября долгожданное событие произошло.

Сама Грета пока не делится впечатлениями, а вот звезда «Титаника» написал в своем Instagram большой пост, в котором выразил восхищение девочкой.

«История человечества насчитывает несколько эпизодов, когда голос одного человека становился рупором поколения. Грета Тунберг стала самым настоящим лидером нашего времени. История будет судить нас за то, что мы делаем сегодня, чтобы предоставить своим потомкам чистую и пригодную для жизни планету», — написал Лео.

Он также добавил, что Грета его по настоящему родственная душа и таким людям лучше держаться вместе.

«Было честью провести время с Гретой. Она и я взяли на себя обязательство поддерживать друг друга в надежде на светлое будущее нашей планеты», — заключил он.