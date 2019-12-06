Возлюбленная 45-летнего Ди Каприо спровоцировала слухи о беременности

Некоторые поклонники Леонардо Ди Каприо гадают, когда артист объявит о появлении наследника. Ажиотаж вокруг этой темы подогрела и нынешняя возлюбленная голливудского актера — 22-летняя аргентинская модель Камилла Морроне.

Девушка спровоцировала слухи о своем интересном положении, вызвав подозрения у верных почитателей Ди Каприо. Армия поклонников Леонардо разделилась на два лагеря: одни полагают, что избранница их кумира прячет животик под платьями свободного кроя, другие пришли к заключению, что Камилла выбрала неудачный наряд, фасон которого сделал фигуру более массивной.

Примечательно, что других подтверждений беременности Морроне пока не поступало. Возлюбленная Ди Каприо уже говорила о том, что она с пониманием относится к повышенному интересу окружающих, когда речь заходит о ее романе с Леонардо. По словам модели, если бы она оказалась на месте поклонников голливудского актера, ее тоже бы взволновал этот вопрос. Однако, будучи девушкой прославленного артиста, ей бы хотелось, чтобы пресса обсуждала ее достижения в сфере модной индустрии или же кинематографа, не вспоминая о ней в контексте союза с Ди Каприо.

Ранее Камилла посетила Марракеш, став гостьей прошедшего там фестиваля. На светском мероприятии девушка представила новую ленту «Микки и медведь», в которой Морроне сыграла одну из ролей. На красной дорожке знаменитость появилась в облегающем платье с широким поясом на талии, спровоцировав появление очередной волны слухов о беременности.