Звездные истории

Самые красивые девушки ветреного Леонардо Ди Каприо  

11 ноября свой день рождения отмечает Леонардо Ди Каприо. И пусть ему исполняется уже 45 – он не встречается с красотками старше 25.

Самые красивые девушки ветреного Леонардо Ди Каприо  
Актер Леонардо Ди Каприо, кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Вокруг этого голливудского красавчика постоянно вьются самые эффектные девушки. Правда, ни одной из них до сих пор не удалось «окольцевать» актера, — Лео остается одним из самых завидных женихов Голливуда.

Бриджет Холл – мимолетный роман 

Они смотрелись как юные Ромео и Джульетта – Лео было 19, Бриджет Холл – 16. К тому времени, однако, девушка уже сумела достичь многого: ее фото то и дело появлялись на обложках журналов вроде «Vogue» и «Elle», она была успешной манекенщицей.

Повстречавшись пару месяцев в 1994 году, парочка рассталась. Молодость!..

Клэр Дэйнс – настоящая «Джульетта»

Кадр из фильма «Ромео + Джульетта», 1996 г.
Кадр из фильма «Ромео + Джульетта», 1996 г.

Снявшись в фильме «Ромео + Джульетта» вместе с очаровательной Клэр Дэйнс, Лео не упустил случая закрутить с красоткой роман. Тем более, что Клэр явственно продемонстрировала свое восхищение его талантом, поцеловав Лео руку после особенно эмоциональной сцены.

Впрочем, их союз продлился не дольше, чем шли съемки фильма: уйдя со съемочной площадки, Лео исчез и из жизни Клэр. Они были слишком разными – серьезная и впечатлительная девушка не вынесла бы жизни с легкомысленным любимчиком женщин.

Кристен Занг – считала Лео «распущенным мальчишкой» 

На премьере фильма «Ромео + Джульетта» Лео появился уже с новой подружкой – Кристен Занг. Девушка имела опыт романов с голливудскими звездами – она недавно рассталась с Николасом Кейджем.

Было похоже, что на этот раз 21-летний Ди Каприо настроен серьезно: его друзья рассказывали журналистам о намерении актера жениться на Кристен.

Потом они расстались, потом снова сошлись, и были вместе больше трех лет, — до февраля 2000-го. В итоге Кристен ушла от прославившегося Лео – решила, что не сможет выдержать груза его популярности и множества поклонниц. На прощанье девушка обозвала Лео «незрелым распущенным мальчишкой».

Кейт Уинслет – близкие, как брат и сестра 

Кроме «Титаника», Кейт Уинслет была партнершей Лео Ди Каприо в фильме «Дорога перемен». В 2010 году она бросила своего мужа, чтобы уйти к Лео, и пресса громко трубила о том, что Кейт, оказывается, была влюблена в Ди Каприо целых 13 лет.

Однако их отношения, хоть и были очень близкими, так и не переросли во что-то большее. Им удалось остаться друзьями – на второй свадьбе Кейт Ди Каприо был одним из гостей.

Жизель Бундхен – разрыв с Лео пошел на пользу

С этой длинноногий моделью Лео то расставался, то снова сходился. Такое «счастье» продлилось пять лет, Лео постоянно ревновал красотку Жизель Бундхен, а сам при этом не стеснялся «погуливать» на стороне. Окончательный разрыв пошел Жизель на пользу – сначала она «закрутила» со знаменитым серфингистом Келли Слейтером, а потом стала женой футболиста Тома Брэди.

Сейчас Жизель Бундхен вполне счастлива: она замужем, у нее двое детей, и она считается самой высокооплачиваемой моделью в мире. Наверное, у Лео все-таки легкая рука…

Бар Рафаэли – дружила с его мамой 

Мама Лео Ди Каприо так надеялась, что израильская модель станет ее невесткой и подарит внуков. Скромная и милая красавица-блондинка очень нравилась ей. И рядом с Лео Бар Рафаэли была целых шесть лет – правда, их роман то и дело прерывался, но потом отношения возобновлялись. Окончательный разрыв произошел в 2011-м. Но они по-прежнему друзья.

Анна Вьялицына – курортный роман 

Русская манекенщица из Нижнего Новгорода вытянула счастливый билет – она стала девушкой Лео Ди Каприо! Впрочем, все ограничилось банальным курортным романом на Ибице, однако для карьеры Анны Вьялицыной эта связь стала очень полезной — о ней заговорили.

Блейк Лайвли – звезда «Сплетниц» 

Актриса Блейк Лайвли, прославившаяся после сериала «Сплетницы», впервые появилась под руку с Ди Каприо на Каннском кинофестивале 2011 года, — он сменил на нее Бар Рафаэли.

Как и следовало ожидать, карьера длинноногой блондинки после романа с Лео резко пошла вверх. Плотный рабочий график актера и актрисы не позволил этим отношениям вылиться во что-то серьезное – повстречавшись полгода, они разошлись, пойдя каждый своей дорогой.

Эрин Хизертон – остались друзьями

Одна из моделей бельевого бренда Victoria’s Secret была девушкой Лео целых 10 месяцев. Расставшись с Эрин Хизертон, Лео Ди Каприо и с ней сохранил дружеские отношения, — такой уж у него талант!

Тони Гаррн – еще один «ангел» 

Около двух лет Ди Каприо встречался с немецкой моделью Тони Гаррн – такой же длинноногой блондинкой, как и большинство других его пассий, и уже четвертым в его коллекции «ангелом» Victoria’s Secret. Этот роман завершился осенью 2015-го.

Нина Агдал – очередная модель

С мая 2017 года Лео начал повсюду появляться в компании датской супермодели Нины Агдал. Но и эти отношения закончились трогательной дружбой. Это уже становится похоже на какой-то спорт!

Камила Морроне – дочь «крестного отца»

В настоящее время у Лео романтические отношения с приемной дочерью Аль Пачино, аргентинской моделью и актрисой Камилой Морроне. Как знать – вдруг этой красотке удастся «окольцевать» упорного холостяка Лео?

А как вам кажется – готов ли Ди Каприо наконец жениться?

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Самые красивые девушки ветреного Леонардо Ди Каприо  
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