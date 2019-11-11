Самые красивые девушки ветреного Леонардо Ди Каприо  

11 ноября свой день рождения отмечает Леонардо Ди Каприо. И пусть ему исполняется уже 45 – он не встречается с красотками старше 25.

Вокруг этого голливудского красавчика постоянно вьются самые эффектные девушки. Правда, ни одной из них до сих пор не удалось «окольцевать» актера, — Лео остается одним из самых завидных женихов Голливуда.

Бриджет Холл – мимолетный роман

Они смотрелись как юные Ромео и Джульетта – Лео было 19, Бриджет Холл – 16. К тому времени, однако, девушка уже сумела достичь многого: ее фото то и дело появлялись на обложках журналов вроде «Vogue» и «Elle», она была успешной манекенщицей.

Повстречавшись пару месяцев в 1994 году, парочка рассталась. Молодость!..

Клэр Дэйнс – настоящая «Джульетта»

Снявшись в фильме «Ромео + Джульетта» вместе с очаровательной Клэр Дэйнс, Лео не упустил случая закрутить с красоткой роман. Тем более, что Клэр явственно продемонстрировала свое восхищение его талантом, поцеловав Лео руку после особенно эмоциональной сцены.

Впрочем, их союз продлился не дольше, чем шли съемки фильма: уйдя со съемочной площадки, Лео исчез и из жизни Клэр. Они были слишком разными – серьезная и впечатлительная девушка не вынесла бы жизни с легкомысленным любимчиком женщин.

Кристен Занг – считала Лео «распущенным мальчишкой»

На премьере фильма «Ромео + Джульетта» Лео появился уже с новой подружкой – Кристен Занг. Девушка имела опыт романов с голливудскими звездами – она недавно рассталась с Николасом Кейджем.

Было похоже, что на этот раз 21-летний Ди Каприо настроен серьезно: его друзья рассказывали журналистам о намерении актера жениться на Кристен.

Потом они расстались, потом снова сошлись, и были вместе больше трех лет, — до февраля 2000-го. В итоге Кристен ушла от прославившегося Лео – решила, что не сможет выдержать груза его популярности и множества поклонниц. На прощанье девушка обозвала Лео «незрелым распущенным мальчишкой».

Кейт Уинслет – близкие, как брат и сестра

Кроме «Титаника», Кейт Уинслет была партнершей Лео Ди Каприо в фильме «Дорога перемен». В 2010 году она бросила своего мужа, чтобы уйти к Лео, и пресса громко трубила о том, что Кейт, оказывается, была влюблена в Ди Каприо целых 13 лет.

Однако их отношения, хоть и были очень близкими, так и не переросли во что-то большее. Им удалось остаться друзьями – на второй свадьбе Кейт Ди Каприо был одним из гостей.

Жизель Бундхен – разрыв с Лео пошел на пользу

С этой длинноногий моделью Лео то расставался, то снова сходился. Такое «счастье» продлилось пять лет, Лео постоянно ревновал красотку Жизель Бундхен, а сам при этом не стеснялся «погуливать» на стороне. Окончательный разрыв пошел Жизель на пользу – сначала она «закрутила» со знаменитым серфингистом Келли Слейтером, а потом стала женой футболиста Тома Брэди.

Сейчас Жизель Бундхен вполне счастлива: она замужем, у нее двое детей, и она считается самой высокооплачиваемой моделью в мире. Наверное, у Лео все-таки легкая рука…

Бар Рафаэли – дружила с его мамой

Мама Лео Ди Каприо так надеялась, что израильская модель станет ее невесткой и подарит внуков. Скромная и милая красавица-блондинка очень нравилась ей. И рядом с Лео Бар Рафаэли была целых шесть лет – правда, их роман то и дело прерывался, но потом отношения возобновлялись. Окончательный разрыв произошел в 2011-м. Но они по-прежнему друзья.

Анна Вьялицына – курортный роман

Русская манекенщица из Нижнего Новгорода вытянула счастливый билет – она стала девушкой Лео Ди Каприо! Впрочем, все ограничилось банальным курортным романом на Ибице, однако для карьеры Анны Вьялицыной эта связь стала очень полезной — о ней заговорили.

Блейк Лайвли – звезда «Сплетниц»

Актриса Блейк Лайвли, прославившаяся после сериала «Сплетницы», впервые появилась под руку с Ди Каприо на Каннском кинофестивале 2011 года, — он сменил на нее Бар Рафаэли.

Как и следовало ожидать, карьера длинноногой блондинки после романа с Лео резко пошла вверх. Плотный рабочий график актера и актрисы не позволил этим отношениям вылиться во что-то серьезное – повстречавшись полгода, они разошлись, пойдя каждый своей дорогой.

Эрин Хизертон – остались друзьями

Одна из моделей бельевого бренда Victoria’s Secret была девушкой Лео целых 10 месяцев. Расставшись с Эрин Хизертон, Лео Ди Каприо и с ней сохранил дружеские отношения, — такой уж у него талант!

Тони Гаррн – еще один «ангел»

Около двух лет Ди Каприо встречался с немецкой моделью Тони Гаррн – такой же длинноногой блондинкой, как и большинство других его пассий, и уже четвертым в его коллекции «ангелом» Victoria’s Secret. Этот роман завершился осенью 2015-го.

Нина Агдал – очередная модель

С мая 2017 года Лео начал повсюду появляться в компании датской супермодели Нины Агдал. Но и эти отношения закончились трогательной дружбой. Это уже становится похоже на какой-то спорт!

Камила Морроне – дочь «крестного отца»

В настоящее время у Лео романтические отношения с приемной дочерью Аль Пачино, аргентинской моделью и актрисой Камилой Морроне. Как знать – вдруг этой красотке удастся «окольцевать» упорного холостяка Лео?

А как вам кажется – готов ли Ди Каприо наконец жениться?