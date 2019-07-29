Боярская поздравила Матвеева с 37-летием фруктовым тортом

Актриса не скрывает семейную традицию: все дни рождения они отмечают ровно в 12 часов ночи накануне.

Свое 37-летие Максим Матвеев отпраздновал еще 28 июля. Однако свежим фотоотчётом в Stories Елизавета Боярская поделилась только несколькими часами ранее.

Своего возлюбленного с днем рождения актриса поздравила фруктовым тортом, не забыв зажечь для именинника свечи, которые Матвеев смог погасить после того, как загадал желание. В недавнем интервью Елизавета рассказала о том, что у их семьи есть особая традиция. Так, каждый день рождения они отмечают в 12 часов ночи накануне праздника.

«Нас не бывает вечерами: спектакли, мероприятия, встречи. Но ночью мы, как правило, дома. У нас торт, шампанское, свечи», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

Дома актриса встретила мужа именинным пирогом, украшенным ягодами. Актриса поделилась с подписчиками кадрами с празднования.

«Муж, с днем рождения», — отметила актриса.

Вместе с Максимом Матвеевым Елизавета Боярская воспитывает двоих детей: семилетнего Андрея и маленького Гришу, который появился на свет в декабре. Крохе исполнилось семь месяцев. По словам актрисы, она может доверить сыновей заботам мужа, который отлично справляется со своими отцовскими обязанностями. После родов Елизавета поспешила выйти из декретного отпуска. На театральные репетиции она приезжала вместе с сынишкой Гришей, который мирно спал в люльке за кулисами.