«Я не хочу покушаться на комфорт»: Боярская заговорила о муже

Еще до того, как в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева появился второй ребенок, в прессе писали о том, что супруги переживают непростые времена. Поводом для появления подобных слухов, послужило появление актрисы на публике без обручального кольца. Сами артисты никак не комментировали домыслы о разладе, игнорируя вопросы о личной жизни. Опровержением послужила информация о том, что Елизавета родила второго ребенка от Матвеева. Младший сын пары появился на свет в декабре 2018 года.

По словам Лизы, хотя она и относит себя к ревнивым женщинам, все-таки старается контролировать эмоции. Боярская прекрасно понимает, что давление и ущемление чужих прав не приведут ни к чему хорошему. Актриса призналась: ей важно, чтобы мужу было рядом с ней хорошо, спокойно и комфортно. Таким образом, возлюбленная Максима делает все для того, чтобы не нарушать его границы, препятствуя каким-то личным стремлениям.

«Я не хочу покушаться на комфорт», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

Напомним, что вместе с Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих сыновей: семилетнего Андрея и десятимесячного Григория. Артист не стал возражать против того, чтобы его супруга вернулась на театральную сцену, отказавшись от полноценного декрета.