ЗВЕЗДЫ

Боярская и Матвеев отправили старшего сына в первый класс

33-летняя актриса до сих пор не может поверить, что ее Андрей вырос и теперь будет ходить в школу.

Боярская и Матвеев отправили старшего сына в первый класс
Елизавета Боярская и Максим Матвеев (Фото: Globallookpress.com)

Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев не смогли пропустить первую школьную линейку сына Андрея. Родители мальчика отвели его на занятия, познакомившись с классной руководительницей юного ученика. Сама Елизавета до сих пор не может поверить, что их с Максимом старший сын стал совсем взрослым и пошел в первый класс.

На личной страничке в Instagram Боярская опубликовала совместное фото с мужем, которое было сделано уже после того, как они проводили наследника на занятия.

Елизавета Боярская вместе с Максимом Матвеевым проводили старшего сына в первый класс (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

«Отправили сына в первый класс!! Всех с праздником! С Днем знаний!!! Пусть в школе все будет в радость, пусть будет интересно и легко! Это главное! В первый раз в первый класс…» — добавила актриса.

Сын Елизаветы и Максима будет учиться в одной из гимназий Санкт-Петербурга. Напомним, что у супругов подрастает и младший сын — Григорий. Актриса родила второго ребенка в декабре 2018 года. Малышу уже исполнилось девять месяцев. Боярская и Матвеев пока не показывали Гришу широкой публике. В одном из интервью Елизавета призналась, что ее старший сын растет маленьким мужчиной, галантным и учтивым.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЕлизавета БоярскаяЗвездные детиМаксим МатвеевШкола

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Боярская и Матвеев отправили старшего сына в первый класс
Интересно?
Поделись с друзьями: