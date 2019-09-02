Боярская и Матвеев отправили старшего сына в первый класс

33-летняя актриса до сих пор не может поверить, что ее Андрей вырос и теперь будет ходить в школу.

Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев не смогли пропустить первую школьную линейку сына Андрея. Родители мальчика отвели его на занятия, познакомившись с классной руководительницей юного ученика. Сама Елизавета до сих пор не может поверить, что их с Максимом старший сын стал совсем взрослым и пошел в первый класс.

На личной страничке в Instagram Боярская опубликовала совместное фото с мужем, которое было сделано уже после того, как они проводили наследника на занятия.

«Отправили сына в первый класс!! Всех с праздником! С Днем знаний!!! Пусть в школе все будет в радость, пусть будет интересно и легко! Это главное! В первый раз в первый класс…» — добавила актриса.

Сын Елизаветы и Максима будет учиться в одной из гимназий Санкт-Петербурга. Напомним, что у супругов подрастает и младший сын — Григорий. Актриса родила второго ребенка в декабре 2018 года. Малышу уже исполнилось девять месяцев. Боярская и Матвеев пока не показывали Гришу широкой публике. В одном из интервью Елизавета призналась, что ее старший сын растет маленьким мужчиной, галантным и учтивым.