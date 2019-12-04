«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак

Владимир Фриске уверяет, чтобы был близок с дочерью и она его не избегала.

Дмитрий Шепелев поделился нелицеприятными подробностями про свои отношения с семьей Жанны Фриске на шоу «Осторожно, Собчак!». По словам ведущего, его покойная жена при жизни сама не стремилась к общению с отцом и даже предупреждала супруга перед своей смертью, что от родни стоит ждать проблем.

После кончины певицы ведущему не дали спокойно растить сына. Начались бесконечные суды с родными Фриске: за деньги, за недвижимость и за самого мальчика. Ведущий рассказал, что один раз дедушка Платона явился на детскую площадку с пистолетом, а другой раз пришел с головорезами. Если бы не охрана Шепелева, эти инциденты могли бы закончиться трагично.

Teleprogramma.pro позвонила Владимиру Борисовичу Фриске и узнала его мнение о свежих высказываниях телеведущего.

«Чтоб он сдох после таких слов! — не сдержал эмоций пожилой человек, добавив несколько ругательств в сторону зятя. — Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить».

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Фриске рассказал, что, несмотря на решение суда, Шепелев разными способами не дает ему общаться с внуком.

«То говорит, что он (Платон. — Прим. авт.) больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве».

Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года после долгого лечения от онкологического заболевания. На спасение артистки были собраны большие деньги, которые после ее смерти суд взыскал с наследников певицы.