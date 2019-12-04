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«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак

Владимир Фриске уверяет, чтобы был близок с дочерью и она его не избегала.

«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак
Владимир Фриске уверяет, что был близок с дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda

Дмитрий Шепелев поделился нелицеприятными подробностями про свои отношения с семьей Жанны Фриске на шоу «Осторожно, Собчак!». По словам ведущего, его покойная жена при жизни сама не стремилась к общению с отцом и даже предупреждала супруга перед своей смертью, что от родни стоит ждать проблем.

После кончины певицы ведущему не дали спокойно растить сына. Начались бесконечные суды с родными Фриске: за деньги, за недвижимость и за самого мальчика. Ведущий рассказал, что один раз дедушка Платона явился на детскую площадку с пистолетом, а другой раз пришел с головорезами. Если бы не охрана Шепелева, эти инциденты могли бы закончиться трагично.

Teleprogramma.pro позвонила Владимиру Борисовичу Фриске и узнала его мнение о свежих высказываниях телеведущего.

«Чтоб он сдох после таких слов! — не сдержал эмоций пожилой человек, добавив несколько ругательств в сторону зятя. — Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Все, не хочу больше на эту тему говорить».

Фриске рассказал, что, несмотря на решение суда, Шепелев разными способами не дает ему общаться с внуком.

«То говорит, что он (Платон. — Прим. авт.) больной, то прячет его куда-то. То говорит приезжать в деревню в Белоруссии. Мы приехали, а он, оказывается, в Москве».

Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года после долгого лечения от онкологического заболевания. На спасение артистки были собраны большие деньги, которые после ее смерти суд взыскал с наследников певицы.

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«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске отреагировал на интервью Шепелева Собчак
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