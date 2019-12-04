Шепелев прервал молчание и рассказал, как отец Фриске угрожал ему пистолетом

Вспоминая этот момент, Дмитрий Шепелев до сих пор не может сдержать эмоций. Голос дрожит, и дыхание становится учащенным. Оказывается, вскоре после смерти Жанны Фриске к нему заявлялся Владимир Борисович, папа певицы, вооруженный пистолетом. И, если бы не вмешательство охранника, неизвестно чем бы это могло кончиться…

«Как только не стало Жанны, первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он пришел на эту площадку с пистолетом! Я не шучу! И если бы не охранник, который встал между нами и увел его, я не знаю, что было бы дальше! Он угрожал мне. И это не все, что происходило тогда», — рассказал Шепелев YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Через несколько месяцев Дмитрий вернулся с прогулки с сыном домой и обнаружил возле квартиры пятерых головорезов, двое из которых находились в федеральном розыске, как выяснилось позже.

«Что они хотели от нас, я не знаю, но, слава богу, с нами была охрана. И на моих глазах и глазах моего ребенка моему охраннику, который закрыл нас своим телом, они ломают руку», — раскрыл новые ужасающие подробности телеведущий.

По его словам, позади головорезов был дедушка Платона. Во время потасовки он пытался пробраться к мальчику и забрать его у отца. Малышу было тогда всего два года.

«Я клянусь, что так и было! Есть заявление в полицию, которая не стала это расследовать по тем или иным причинам. Но это факт!» — заверил Шепелев.

Произошедший случай Платон помнит до сих пор. «Это единственный кошмар из его детства и, я надеюсь, последний, который он будет вспоминать. Пока я ничего не объясняю. Но понимаю, что нам когда-нибудь это придется сделать. Но как объяснить ребенку, что это было, когда через несколько лет он сам посмотрит на YouTube все эти мерзкие программы с участием родственников? Я не знаю», — сказал телеведущий.

Сегодня отношения родителей Жанны с бывшим зятем можно назвать тихой войной. Несмотря на решение суда, которое разрешает им полуторачасовые свидания с внуком два раза в месяц, они ни разу не явились на них. А Дмитрий в будущем намерен рассказать своему сыну всю правду о его родственниках, он убежден, что все суды, через которые ему пришлось пройти после смерти Жанны, имели чисто материальную заинтересованность папы и мамы Фриске. К любви они не имеют никакого отношения.