«Предупреждала, что будут гадить»: Шепелев объяснил, почему не переносит родителей Фриске

Оказывается, у Жанны Фриске были очень сложные отношения с родителями. Певица никогда не стремилась к общению с ними и даже перед смертью предупреждала своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева, что от них будут проблемы. Об этом ведущий рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам телезвезды, Жанна фактически не общалась с отцом. За два года, начиная с момента, как они познакомились и до того, как узнали о страшном диагнозе, Дмитрий видел Владимира Борисовича всего один раз.

«У нее были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода. Но как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Жанна предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и, в силу возможностей, бороться за него», — сказал Дмитрий.

Он заметил, что с момента кончины Жанны прошло уже 4 года и все это время с ними тянутся бесконечные судебные разбирательства по самым разным поводам: наследству, проданным долям в доме, долгам Русфонду, порядке общения с Платоном. «И в настоящий момент есть судебный иск», — заявил ведущий.

Как говорит Шепелев, ему важно, чтобы ребенок рос в комфортной для него среде.