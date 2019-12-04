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«Предупреждала, что будут гадить»: Шепелев объяснил, почему не переносит родителей Фриске

По словам ведущего, певица тоже не жаловала отца и мать.

«Предупреждала, что будут гадить»: Шепелев объяснил, почему не переносит родителей Фриске
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Оказывается, у Жанны Фриске были очень сложные отношения с родителями. Певица никогда не стремилась к общению с ними и даже перед смертью предупреждала своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева, что от них будут проблемы. Об этом ведущий рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам телезвезды, Жанна фактически не общалась с отцом. За два года, начиная с момента, как они познакомились и до того, как узнали о страшном диагнозе, Дмитрий видел Владимира Борисовича всего один раз.

«У нее были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода. Но как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Жанна предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и, в силу возможностей, бороться за него», — сказал Дмитрий.

Он заметил, что с момента кончины Жанны прошло уже 4 года и все это время с ними тянутся бесконечные судебные разбирательства по самым разным поводам: наследству, проданным долям в доме, долгам Русфонду, порядке общения с Платоном. «И в настоящий момент есть судебный иск», — заявил ведущий.

Как говорит Шепелев, ему важно, чтобы ребенок рос в комфортной для него среде.

«Чтобы у Платона не спрашивали «а помнит ли он мамочку». У него и без того начало жизни было драматичным. Я хочу, чтобы он рос в спокойствии. С моей стороны были требования: не надо публиковать фотографии с ребенком, не надо таскать его на телевизионные эфиры! Оставьте ребенка в покое! Но как только не стало Жанны, все с удовольствием повыкладывали фотографии, которые они наделали с ребенком. Я спрашиваю: «Зачем вы это делаете, для чего? Я же просил этого не делать!» И после этого они идут всей семьей на шоу и рассказывают, какой я плохой», — возмутился Дмитрий.

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«Предупреждала, что будут гадить»: Шепелев объяснил, почему не переносит родителей Фриске
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