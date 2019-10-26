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Мосгорсуд поставил точку в деле о многомиллионных долгах родных Фриске

Родственники исполнительницы перечислили «Русфонду» 21,6 миллиона рублей.

Мосгорсуд поставил точку в деле о многомиллионных долгах родных Фриске
Родные Фриске проиграли дело "Русфонду" и вернули деньги/http://globallookpress.com

Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции законным в деле о многомиллионной задолженности перед «Русфондом» со стороны родственников певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга. Таким образом, в этой нашумевшей истории поставлена точка. К ней в разное время пришлось подключаться не только полиции и судебным приставам, но даже Следственному комитету.

Владимир Фриске. Фото
Отец Фриске погасил долги перед «Русфондом»/http://globallookpress.com

Отметим, что родные Жанны Фриске погасили долг в 21,6 миллиона рублей перед «Русфондом» еще три месяца назад. Деньги, напомним, собирались в свое время на лечение исполнительницы. Они не были израсходованы, так как она умерла. При этом огромная сумма каким-то образом исчезла со счетов.

Отец Жанны Фриске Владимир в 2017 году пытался оспорить решение о взыскании долгов. Он упомянул «вновь открывшиеся обстоятельства». По словам мужчины, в договоре с «Русфондом» подпись ставила вовсе не его дочь. Некая независимая экспертиза также признавала подпись поддельной.

Впрочем, родным Фриске все-таки пришлось отдать деньги в полном объеме. Суд не встал на их сторону в этой долгой и очень запутанной истории, сообщает «Комсомольская правда».

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Мосгорсуд поставил точку в деле о многомиллионных долгах родных Фриске
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